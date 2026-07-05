S’amplien les restriccions per perill extrem d’incendi a la Ribera Salada
A partir de la mitjanit de dilluns, s’activa el nivell 4 del Pla Alfa en aquestes zones i en 45 municipis de 9 comarques
ACN
Protecció Civil de la Generalitat i el cos d’Agents Rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l’elevat perill d’incendi forestal i han ampliat les restriccions per perill extrem d’incendi dilluns als espais naturals de la Ribera Salada, entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell, i Baronia de Rialb, a la Noguera. Les limitacions s’uneixen al tancament del massís de les Gavarres, en vigor des d’aquest dissabte al migdia per l’incendi que afecta la zona. A més, s’eleva a 45 municipis el perill extrem d’incendi forestal de comarques com l’Alt Urgell, el Baix Empordà, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Solsonès o el Segrià.
Els Agents Rurals recorden que mentre duri l’episodi en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d’incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.
En concret, s’inclouen al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d’incendi forestal les localitats de l’Alt Urgell com ara Bassella, Coll de Nargó, Oliana i Peramola.
El Baix Empordà és la comarca amb més municipis amb risc extrem d’incendi amb Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac Biosca, la Bisbal d'Empordà, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d'Aro, Torrent i Vall-llobrega.
Al Gironès, les poblacions en les quals s’ha activat el nivell 4 del Pla Alfa són Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart i Sant Martí Vell.
A la Noguera, les poblacions incloses són Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Camarasa, Foradada, la Baronia de Rialb, Ponts, Tiurana i Vilanova de l'Aguda.
Al Pallars Jussà, hi ha Abella de la Conca; Isona i Conca Dellà. Al Solsònès, Biosca; Castellar de la Ribera; Lladurs; Pinell del Solsonès i Torà.
A la Ribera d'Ebre: Flix i Riba-roja d'Ebre; al Segrià, Almatret i a la Terra Alta: la Fatarella; la Pobla de Massaluca i Vilalba dels Arcs.
385 municipis amb perill molt alt d'incendi
A més, l’activació del nivell 3 per perill molt alt d’incendi forestal també s’amplia a 385 municipis de 30 comarques. Amb l’activació del nivell 3 del Pla Alfa, per perill molt alt, queden suspeses totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de prohibicions com encendre foc en espais oberts, ús de material pirotècnic, entre d’altres.
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