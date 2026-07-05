Via Blava del Cardener: la nova descoberta del Pantà de Sant Ponç
Un projecte amb una inversió de 222.640 euros completa gairebé dos quilòmetres de camí integrat en l’entorn natural del Solsonès
El voltant del pantà de Sant Ponç estrena aquest estiu un nou tram de la Via Blava del Cardener, un itinerari pensat per a la mobilitat a peu i en bicicleta que ressegueix un dels espais naturals més transitats del Solsonès. La setmana passada es va inaugurar l’actuació, que ha permès adequar i millorar un recorregut de prop de dos quilòmetres.
El projecte ha suposat una inversió de 222.640 euros, finançada amb suport de la Diputació de Lleida. L’objectiu ha estat completar un traçat continu i accessible al voltant de l’embassament, amb intervencions per facilitar el pas en diferents punts del recorregut i millorar-ne la connexió.
El projecte incorpora també un sistema de seguiment de l’afluència de visitants. Un eco-comptador instal·lat al tram permet registrar el nombre de persones que utilitzen la Via Blava i analitzar-ne l’evolució. Segons el director dels treballs, David Caselles, el dispositiu ha comptabilitzat prop d’un miler de pas de persones durant l’últim mes.
El nou tram forma part del conjunt d’actuacions de la Via Blava del Cardener, que busca aprofitar l’entorn del riu i dels embassaments per crear itineraris continus per a vianants i ciclistes entre diferents punts del territori.
Durant la inauguració, representants institucionals van recórrer el nou tram. La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, va remarcar que la intervenció permet unir els diferents espais del pantà en un itinerari que es pot fer tant a peu com en bicicleta, amb la voluntat de reforçar la mobilitat no motoritzada i l’ús recreatiu de l’espai.
Des de la Diputació de Lleida, el president Joan Talarn va situar l’actuació dins les iniciatives orientades a dinamitzar el territori i potenciar-ne els usos turístics i socials a partir de la millora d’infraestructures verdes.
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