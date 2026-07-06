El Festival de l'Economia Social i Solidària del Solsonès amplia una setmana les inscripcions per sumar més iniciatives
"El FESS ha de servir per crear aliances i enfortir els projectes que transformen el món rural; No volem només una fira, sinó un festival que connecti persones, projectes i territoris."
L'organització del Festival de l'Economia Social i Solidària (FESS Rural) del Solsonès ha decidit allargar una setmana el termini d'inscripció per participar en l'espai expositiu amb l'objectiu d'ampliar la representació d'entitats, col·lectius, artesans i productors del territori. La convocatòria romandrà oberta fins dijous per facilitar que més iniciatives puguin incorporar-se a una trobada que aspira a consolidar-se com un dels principals punts de referència de l'economia social i solidària al món rural.
El festival se celebrarà els dies 31 de juliol i 1 d'agost i tornarà a reunir al Solsonès iniciatives cooperatives, entitats i projectes comunitaris d'arreu del país. Aquesta setena edició posarà el focus en el paper de l'economia social i solidària com a motor del desenvolupament dels pobles i de l'enfortiment de la vida comunitària als territoris rurals. L'organització anirà a càrrec de la cooperativa L'Arada, amb la implicació de diverses iniciatives de la comarca agrupades en el projecte Actua, que exerciran d'amfitriones.
La cooperativa L'Arada explica que la voluntat és reforçar el caràcter de festival de l'esdeveniment, més enllà del format de fira tradicional. Per aquest motiu, l'espai destinat als expositors es planteja com un aparador de la diversitat d'experiències que avui impulsen noves formes de producció, consum i organització col·lectiva al Solsonès, a la Catalunya Central i també en altres punts del país.
L'organització assenyala que ja hi ha un nombre important d'inscrits, però considera que encara hi ha marge perquè s'hi sumin més projectes. L'objectiu és aconseguir una representació el màxim d'àmplia possible de les iniciatives que treballen des dels valors de l'economia social i solidària, especialment aquelles vinculades al món rural.
A més dels artesans i els petits productors, que ja tenen una presència destacada, el festival vol atraure associacions, cooperatives, col·lectius i entitats que desenvolupen projectes comunitaris o de transformació social. La voluntat és donar visibilitat a experiències que sovint no disposen d'un producte per comercialitzar, però que impulsen projectes amb incidència en la cohesió social, la cultura, l'habitatge, la defensa del territori o la participació ciutadana.
El programa combinarà espais de reflexió amb activitats culturals. La inauguració comptarà amb el cantautor Feliu Ventura, que conversarà amb la divulgadora i activista Vanesa Freixa sobre els reptes dels territoris rurals. Una altra de les propostes destacades serà un vermut literari amb l'escriptora Mar Camps, autora de No vingueu al poble a reposar, en conversa amb l'activista cultural Roser Vernet.
A més, el Festival de l'Economia Social i Solidària inclourà debats sobre qüestions com la pagesia, el cooperativisme, la transició energètica o el model de cures. L'objectiu és generar espais d'intercanvi entre professionals, entitats i ciutadania i reforçar les aliances entre iniciatives que treballen des d'una mateixa mirada transformadora.
Segons la cooperativa L'Arada, el festival neix amb la voluntat d'esdevenir un espai de trobada, intercanvi i construcció de xarxes entre iniciatives que comparteixen una mateixa manera d'entendre el desenvolupament del món rural. Més enllà de mostrar projectes, la cita pretén facilitar el coneixement mutu entre entitats i afavorir noves col·laboracions que reforcin el teixit social i econòmic del territori.
Amb aquesta ampliació del termini d'inscripció, l'organització confia que el FESS Rural guanyi diversitat i representativitat i reforci la seva vocació de convertir-se en un referent de l'economia social i solidària vinculada al món rural de la Catalunya Central.
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