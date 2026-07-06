Solsona convoca l'Hora de Resistència de natació
La històrica competició, oberta a totes les edats, desafiarà equips de quatre nedadors a completar la màxima distància possible
Les piscines municipals de Solsona acolliran aquest dissabte, a partir de les onze del matí, la 43a edició de l'Hora de Resistència de Natació, una de les competicions esportives amb més trajectòria de l'estiu a la ciutat. La prova manté el seu esperit popular i tornarà a desafiar els participants a completar la màxima distància possible en una hora amb relleus.
La competició es disputarà amb equips mixtos de quatre nedadors, que hauran d'anar-se rellevant per recórrer tants llargs com sigui possible en una piscina de 42 metres d'amplada. La participació és gratuïta i les inscripcions romandran obertes fins que s'exhaureixin les places disponibles.
Més enllà de la vessant competitiva, l'organització vol que la jornada continuï sent una festa de la natació oberta a tots els públics. Per aquest motiu, anima a formar equips entre familiars, grups d'amics o nedadors habituals. La prova mantindrà dues categories, una per a menors de 16 anys i una altra per a participants d'aquesta edat en amunt.
L'any passat, la competició va reunir una desena d'equips, amb una quarantena de participants. Aquella edició va quedar marcada pel fort temporal que, poc després d'acabar la prova, va provocar inundacions a les piscines municipals i en diversos equipaments i espais de la ciutat.
L'organització repartirà vuit premis. Els tres primers equips classificats de cadascuna de les dues categories rebran un guardó, igual que l'equip amb la mitjana d'edat més elevada i el més jove. Els obsequis consistiran en esmorzars, material esportiu i lots de productes de proximitat aportats pels establiments col·laboradors.
Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a les piscines municipals, per telèfon al 973 48 00 51 o bé a través del correu electrònic piscinesmunicipalssolsona@gmail.com.
La 43a Hora de Resistència de Natació està organitzada per la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Solsona i ESCAMN, amb la col·laboració d'El Ral, Pastisseria El Passeig, Tàndem Solsona, Carnisseria Teresa, El Portalet, Ibèrics Madruga, Somnis de Paper i Garric Garrac.
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