Althaia i Centre Sanitari del Solsonès posen data al traspàs: 1 de gener del 2027
L'acord es farà efectiu amb el canvi d'any després que la fundació hagi avalat l'operació, mentre el Consell Comarcal confia que els usuaris no percebin canvis en l'assistència ni en la plantilla
El relleu en la gestió del Centre Sanitari del Solsonès ja té un horitzó temporal definit. La previsió amb què treballen el Consell Comarcal del Solsonès i la fundació Althaia és que el traspàs es faci efectiu l'1 de gener del 2027, una vegada culminin els tràmits administratius i jurídics que han de formalitzar l'acord entre les dues institucions.
L'operació arriba després de diversos mesos de treball conjunt. Al març, les dues parts van subscriure un protocol d'intencions per analitzar la integració del centre dins la xarxa assistencial d'Althaia. Des d'aleshores, una comissió tècnica ha estudiat la viabilitat del projecte i la fundació ha dut a terme una auditoria integral sobre la situació econòmica, patrimonial, organitzativa i assistencial del centre sanitari.
Superada aquesta fase d'anàlisi, el patronat d'Althaia ha donat llum verda a continuar amb el procés. El següent pas serà la signatura d'un conveni que reguli el traspàs i que les dues institucions esperen poder tenir aprovat abans d'acabar aquest mes.
La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès i del Centre Sanitari, Claustre Sunyer, ha defensat en una entrevista a l'emissora municipal Solsona FM que el canvi de gestió té com a objectiu reforçar l'assistència sanitària a la comarca aprofitant l'experiència d'Althaia en la gestió hospitalària i d'atenció especialitzada.
Segons les previsions exposades pels responsables del projecte, el canvi no comportarà alteracions en els serveis que s'ofereixen actualment ni en la continuïtat dels professionals que hi treballen. Tampoc està previst modificar l'oferta d'especialitats, de manera que els usuaris haurien de continuar rebent l'atenció amb normalitat.
Sunyer també ha remarcat que el Consell Comarcal continuarà implicat en la governança de l'equipament. En aquest sentit, està prevista la creació d'una comissió de seguiment integrada pel mateix Consell, Althaia i el CatSalut, amb la finalitat de vetllar perquè les necessitats sanitàries del Solsonès continuïn tenint una interlocució directa amb els responsables del sistema públic de salut.
Paral·lelament al canvi de gestió, les administracions continuen treballant en el projecte d'un nou edifici per al Centre Sanitari del Solsonès. El Consell Comarcal ha plantejat diferents opcions d'emplaçament al CatSalut i resta pendent que els tècnics de la Generalitat visitin els terrenys proposats per valorar-ne la idoneïtat. Tot i això, aquest projecte segueix un calendari independent del procés de traspàs de la gestió a Althaia.
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