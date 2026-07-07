S'aixeca el confinament a Biosca per l'incendi a la Segarra
El foc, d'origen agrícola, s'ha declarat a prop del nucli de Selvanera, al municipi de Torrefeta i Florejacs
Protecció Civil ha aixecat el confinament a Biosca, al Solsonès, i també a Sanaüja i els nuclis de Massoteres i Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Ja només estan afectades pel confinament 4 masies disseminades del flanc esquerra del foc. Protecció civil ja ha alertat que no s'enviarà nova alerta als mòbils sinó que s'ha informat a través del CECAT als alcaldes afectats.
Protecció Civil havia enviat a les 15.45 hores d'aquest dimarts un missatge ES-Alert per demanar el confinament de la població de diversos municipis arran de l'incendi agrícola declarat a prop del nucli de Selvanera, al terme de Torrefeta i Florejacs (Segarra). L'avís afecta els municipis de Biosca i Sanaüja, així com les zones properes a aquests nuclis dels municipis de Torrefeta i Florejacs i Massoteres. Els Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció del foc amb almenys 28 dotacions, 22 de terrestres i 6 d'aèries. L'avís de l'incendi s'ha rebut a les 14.34 hores. Segons han informat fonts dels Bombers, el foc s'hauria originat en un camp de cereal sense segar situat entorn del camí de Mascó a Mas de Nadal.
Tractors de pagesos de la zona donen suport als Bombers per frenar-ne l'avanç. A més, hi ha alguna granja al perímetre que, per ara, no ha resultat afectada. L'incendi ha generat una important columna de fum, i afecta una superfície aproximada de 72,9 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals de les 4 de la tarda.
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