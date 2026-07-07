L'accés motoritzat és la principal infracció a la Ribera Salada
Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals han aixecat 14 actes per infraccions al medi natural al Solsonès, dotze de les quals per circular amb vehicles motoritzats en zones no autoritzades
L'accés no autoritzat amb motocicletes continua sent la principal infracció detectada a la Ribera Salada, un dels espais naturals del Solsonès. Així ho evidencien les darreres actuacions conjuntes dels Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals, que han interposat un total de 14 denúncies per diferents vulneracions de la normativa de protecció del medi natural.
La gran majoria de les infraccions, dotze en total, corresponen a l'accés motoritzat en zones on la circulació de vehicles està restringida o prohibida. Es tracta d'una conducta que les administracions fa anys que intenten combatre per l'impacte que provoca sobre els camins, la vegetació, la fauna i la tranquil·litat dels espais naturals.
A més de les denúncies per circulació no autoritzada, els cossos actuants també van sancionar un conductor per superar els límits de soroll permesos i un altre per circular amb la ITV caducada.
Els controls formen part de les actuacions habituals de vigilància que els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals duen a terme durant els períodes de més afluència de visitants per garantir el compliment de la normativa ambiental i prevenir conductes que puguin degradar aquest espai natural.
La Ribera Salada, situada al peu de la serra d'Odèn, comprèn la capçalera del riu fins a la confluència amb la riera Canaleta i és considerada una de les millors mostres dels rius de muntanya situats entre les conques del Segre i del Llobregat. El seu principal valor ecològic rau en el fet que conserva ecosistemes fluvials d'origen càrstic amb un grau molt baix d'alteració, gràcies, entre altres factors, a les aportacions de la font de Sant Quintí.
L'espai destaca especialment per l'excel·lent qualitat de les seves aigües, la conservació del bosc de ribera i l'elevat interès biològic dels seus sistemes aquàtics, motius pels quals la preservació de l'entorn és considerada prioritària per les administracions ambientals. Aquesta elevada sensibilitat ambiental explica també el reforç dels controls sobre activitats que poden comprometre la conservació d'un dels espais fluvials més singulars de les comarques centrals.
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