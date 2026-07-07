Solsona amplia el cementiri municipal amb la construcció de 70 nínxols
L'Ajuntament licita unes obres valorades en 70.000 euros que permetran incrementar la capacitat del recinte per primera vegada des del 2014
L'Ajuntament de Solsona ampliarà la capacitat del cementiri municipal amb la construcció d'un nou bloc de 70 nínxols, una actuació que respon a la necessitat de garantir espai per als pròxims anys. El consistori ha obert aquesta setmana el procés de licitació de les obres, al qual les empreses interessades podran presentar ofertes fins al 27 de juliol.
El projecte ha estat redactat pels serveis tècnics municipals i seguirà el mateix model constructiu de l'última ampliació executada fa dotze anys. El nou bloc estarà format per set fileres distribuïdes en cinc alçades, amb dues façanes de nínxols sustentades sobre una llosa de formigó armat.
L'actuació compta amb un pressupost base de licitació de 70.000 euros i un termini d'execució previst de dos mesos. El finançament anirà a càrrec del Pla de cooperació municipal per a inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida.
Aquesta serà la primera ampliació dels nínxols del cementiri des del 2014, quan es va construir el darrer bloc. En canvi, el recinte sí que ha incrementat en els últims anys la seva oferta de columbaris, destinats a dipositar les cendres de les persones incinerades. Se'n van construir 40 unitats el 2014 i 40 més l'any passat per donar resposta a l'augment d'aquest tipus de sepultura.
El cementiri municipal, situat a l'avinguda de Sant Bartomeu, va entrar en funcionament l'any 1856 i disposa encara de marge per continuar creixent. L'Ajuntament és propietari de dos terrenys adjacents, situats als extrems nord i sud del recinte, que es mantenen reservats per a futures ampliacions si l'evolució de les necessitats del municipi així ho requereix.
La documentació del concurs públic ja es pot consultar al perfil del contractant de l'Ajuntament, mentre que l'adjudicació permetrà iniciar les obres previsiblement després de l'estiu.
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