Un camp de treball recupera la història dels presos que van construir la carretera de Coll de Jou
El projecte consolida la recerca i la divulgació de la memòria democràtica al Solsonès amb la participació d'una quinzena de joves d'arreu de Catalunya
Una quinzena de joves d'arreu de Catalunya participaran durant les dues pròximes setmanes en la segona edició del camp de treball dedicat a recuperar la memòria dels treballs forçats en la construcció de la carretera de Coll de Jou a Pont d'Espia, al terme municipal d'Odèn. La iniciativa dona continuïtat al projecte de recerca històrica iniciat l'any passat sobre una de les infraestructures construïdes durant el franquisme amb mà d'obra forçada.
La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, ha destacat durant la presentació que el camp de treball permet als participants conèixer una part de la història de la comarca alhora que contribueixen a preservar la memòria d'aquest episodi. També ha agraït la implicació de les institucions, entitats i professionals que participen en el projecte.
Per la seva banda, la consellera comarcal de Cultura, Sara Vilches, ha assenyalat que la iniciativa recupera un episodi poc conegut de la història del Solsonès i ha animat els joves a aprofitar l'estada per conèixer tant aquest llegat històric com el territori.
La primera edició del camp de treball va permetre localitzar diversos objectes personals relacionats amb els treballadors que van participar en la construcció de la carretera i ampliar la documentació històrica sobre aquest episodi.
El director del projecte, l'historiador i arqueòleg Nil Boix, ha explicat que els treballs d'enguany continuaran aprofundint en la investigació d'una carretera que considera un dels testimonis més representatius dels treballs forçats desenvolupats durant el franquisme a les comarques de muntanya.
El camp de treball està impulsat pel Consell Comarcal del Solsonès, el Centre d'Estudis Lacetans, l'Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de Barcelona (EUROM), la Coordinació Rural de Catalunya (CRUC) i l'Ajuntament d'Odèn. A més de les tasques de recerca sobre el terreny, el projecte incorpora activitats de caràcter educatiu relacionades amb la memòria democràtica, els drets humans i la història contemporània.
La iniciativa compta amb el suport del Memorial Democràtic, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i la Generalitat de Catalunya.
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