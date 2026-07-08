Detingut a Solsona per quatre robatoris a vehicles: l'enxampen 'in fraganti' dins d'una furgoneta
L'home de 41 anys va ser arrestat per un robatori en un vehicle, però els Mossos van poder relacionar-lo amb altres delictes similars comesos a la capital del Solsonès
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Solsona van detenir, els passats dies 30 de juny i 2 de juliol, un home de 41 anys com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb força a l’interior de vehicle i un delicte de danys comesos a la capital del Solsonès. En una de les ocasions, l'home va ser enxampat in fraganti a l'interior de la furgoneta on estava robant en aquell moment.
Cap a la una de la matinada del dimarts 30 de juny, els Mossos van rebre l’avís d’un possible robatori a l’interior d’un vehicle que estava estacionat al carrer de la Verge de Montserrat de Solsona.
Quan van arribar al lloc, els agents van localitzar una furgoneta amb el vidre posterior trencat i, a l’interior, un home que no n’era el propietari. Davant els indicis, els mossos van detenir-lo com a presumpte autor d’un robatori amb força a l’interior de vehicle.
Posteriorment, les tasques d’investigació van permetre relacionar aquest mateix home amb quatre fets més, ocorreguts la matinada del 22 de juny al carrer dels Tints de Solsona. Els agents van esbrinar que havia forçat tres vehicles, dels quals va sostreure diversos objectes, i havia causat danys en un quart vehicle. Per aquests fets, el 2 de juliol va ser detingut per segona vegada.
El detingut va passar el divendres 3 de juliol a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
- Sis persones ateses en un incendi en un càmping de Berga
- La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
- Els Andic ja han pagat a l'Agència Tributària de Catalunya els impostos corresponents a l'herència del fundador de Mango
- Onze setmanes sense classes, calor extrema i pantalles: «L’oci dels nens a l’estiu és cada vegada més tòxic»
- La veïna de Navarcles, Mònica Castro, rep el tercer trasplantament de ronyó després de quasi dos anys d'espera
- Com abaixar deu graus la temperatura del cotxe en 30 segons sense utilitzar l'aire condicionat