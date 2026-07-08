Museu de Solsona: un viatge als sentits de la fe medieval
La nova exposició forma part d'un projecte compartit entre quatre museus catalans ofereix una lectura sensorial de l'art
El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona ha inaugurat l'exposició Instruments de l'ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval, una proposta que convida el visitant a descobrir la relació entre els objectes artístics, els sentits i l'experiència religiosa durant l'edat mitjana. La mostra es podrà visitar fins al 4 d'octubre.
L'exposició forma part d'un projecte impulsat conjuntament pel MEV, Museu d'Art Medieval, el Museu de Lleida, el Museu d'Art de Girona i el mateix museu solsoní, fruit d'un treball desenvolupat durant més d'una dècada. Els comissaris, Marc Sureda i Alberto Velasco, van destacar durant la inauguració el caràcter singular de la iniciativa, ja que totes les seus comparteixen un mateix discurs expositiu i una museografia comuna, però cadascuna presenta exclusivament peces procedents de les seves pròpies col·leccions.
Aquest plantejament converteix cada itinerància en una exposició diferent, adaptada al patrimoni de cada museu, tot mantenint una mateixa reflexió sobre la dimensió espiritual de l'art medieval.
La inauguració també va voler traslladar al públic un dels eixos conceptuals de la mostra: el paper dels sentits com a via d'accés al sagrat en la societat medieval. Amb aquesta voluntat, l'Orfeó Nova Solsona va interpretar les peces Total Praise, de Richard Smallwood, i Ave verum, en la versió de Camille Saint-Saëns, mentre que un refrigeri elaborat amb cireres i gelat d'alfàbrega va completar l'experiència apel·lant al sentit del gust.
L'acte va estar presidit pel bisbe de Solsona i es va completar amb dues visites comentades conduïdes pels mateixos comissaris, que van aprofundir en el significat de les obres exposades i en el relat que articula la mostra.
Amb aquesta exposició, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona reforça la seva programació dedicada al patrimoni medieval i ofereix una nova mirada sobre unes peces que, més enllà del seu valor artístic, permeten entendre com els objectes, els rituals i els sentits configuraven la vivència religiosa a la Catalunya de l'edat mitjana.
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