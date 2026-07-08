Solsonaturisme.com, un nou portal amb la ciutat a l'abast d'un clic
La capital solsonina estrena un web que aposta per una navegació més intuïtiva, adaptada als dispositius mòbils i en diversos idiomes, alhora que permet actualitzar els continguts sense dependre de proveïdors externs
L'Ajuntament de Solsona ha estrenat un nou portal de Solsona Turisme amb l'objectiu de modernitzar la seva presència digital i convertir la pàgina web en una eina més útil tant per als visitants com per al mateix servei municipal. La renovació ha comportat un redisseny integral de la plataforma, que presenta una imatge actualitzada, una estructura més clara i una navegació pensada per adaptar-se als hàbits de consulta actuals.
El nou web incorpora una arquitectura de continguts més ordenada, facilita la consulta des de telèfons mòbils i permet navegar en diversos idiomes. A més, s'ha optimitzat perquè millori el seu posicionament als cercadors i ofereixi un accés més ràpid a la informació turística de la ciutat.
La renovació també respon a una necessitat de funcionament intern. El portal anterior havia quedat tecnològicament obsolet i les actualitzacions depenien de terceres empreses. Amb la nova plataforma, basada en WordPress, el personal de l'àrea de Turisme podrà incorporar i modificar continguts de manera directa, fet que permetrà mantenir la informació més actualitzada i adaptar-la amb més rapidesa.
Entre les novetats destaca també la integració de l'agenda d'activitats amb la de la pàgina web municipal, una mesura que pretén evitar duplicitats i simplificar la gestió de la informació.
El regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner, considera que la renovació era necessària tant des del punt de vista de la promoció turística com de l'organització del servei. Segons explica, el consistori buscava una eina més moderna i funcional que millorés l'experiència dels usuaris i, al mateix temps, permetés gestionar els continguts amb més autonomia i agilitat.
El projecte ha inclòs la revisió completa dels textos, la reorganització de l'estructura del portal, el redisseny gràfic i l'adaptació de la identitat visual de Solsona Turisme al nou entorn digital. La plataforma també incorpora eines d'anàlisi del trànsit web per conèixer millor el comportament dels visitants i continuar adaptant-ne els continguts.
La renovació ha anat a càrrec de tres professionals i empreses de Solsona. De Cop Media ha assumit la definició dels continguts i l'arquitectura del web; la dissenyadora Erika Escudero ha estat responsable de la nova imatge gràfica, i Nordkat Solutions ha desenvolupat la programació i la implementació tècnica de la plataforma.
Amb aquest nou portal, l'Ajuntament confia reforçar la promoció turística de la ciutat i disposar d'una eina més flexible per difondre el patrimoni, les activitats i els recursos que ofereix Solsona al llarg de l'any.
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