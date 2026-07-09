Guixers: adeu amb emoció a l'exalcalde que tocava l'acordió
L'Ajuntament recorda "El Nogueres" com un home humil, compromès amb el poble i la seva família, que va governar el municipi en una època marcada per l'escassetat de recursos
El municipi de Guixers plora la mort de Josep Casas Selga, conegut popularment com "El Nogueres", exalcalde del poble i una de les figures més apreciades de la vida local. L'Ajuntament li ha retut un emotiu homenatge recordant tant la seva trajectòria al capdavant del consistori com la seva qualitat humana, que el va convertir en una persona molt estimada entre els veïns. Casas ha mort a l'edat de 97 anys.
Josep Casas va assumir l'alcaldia el 10 de juny de 1978 i va ocupar el càrrec durant dos anys, en una etapa en què gestionar un municipi petit com Guixers significava fer front a nombroses dificultats amb recursos molt limitats.
El consistori ha recuperat un dels records que l'exalcalde acostumava a explicar quan evocava aquells anys. Amb la senzillesa que el caracteritzava, relatava que moltes vegades l'Ajuntament només disposava d'una aixada i una pala per reparar els forats dels camins. Una anècdota que, més enllà de la precarietat material, simbolitza una manera d'entendre el servei públic basada en el compromís, l'esforç i la dedicació als veïns.
Per als qui el van conèixer, però, el seu llegat va molt més enllà de la seva etapa com a alcalde. L'Ajuntament el defineix com un home afable, honest i humil, profundament arrelat al territori i amb una estima incondicional per la seva família, que sempre va considerar el centre de la seva vida.
El record de Josep Casas també quedarà unit a la música. Les melodies del seu acordió diatònic i, especialment, la peça coneguda popularment com "La Polca del Nogueres", continuen evocant la seva personalitat i les seves arrels. Per al consistori, aquestes notes s'han convertit en un homenatge permanent a un veí que va deixar empremta tant per la seva manera de ser com pel seu compromís amb el poble.
En el missatge de comiat, l'Ajuntament expressa el desig que "les manxades del diatònic mantinguin viu el seu nom" i esdevinguin un record perdurable d'una vida dedicada a la família, a Guixers i a la seva gent.
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