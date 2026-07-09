L'Europa del cabaret sona a Solsona
L'Orquestra Jezz Club estrena al Teatre Comarcal aquest divendres l'espectacle 'Berlín, París, Solsona'
El Teatre Comarcal de Solsona acollirà aquest divendres, 10 de juliol, l'estrena de 'Berlín, París, Solsona', el nou espectacle de l'Orquestra Jezz Club. Es tracta d'una producció pròpia inspirada en la música popular europea del període d'entreguerres, que forma part del programa Solsona dona la nota i del 46è Cicle de concerts d'estiu.
Dirigida per Javier Juanco, la formació proposa un recorregut musical per alguns dels estils més representatius de l'Europa dels anys trenta, com el cabaret berlinès, la chanson francesa, el swing, el jazz manouche i el cabaret català. El concert reunirà peces i arranjaments de compositors que van marcar aquella època, entre els quals Kurt Weill, Charles Trenet i l'Orquestra Demon.
L'orquestra ha preparat aquest projecte des del mes de gener a partir dels arranjaments inèdits elaborats pel músic Miguel López. La interpretació comptarà amb la veu de Montserrat Isanta, que conduirà el públic per un repertori centrat en la música popular de l'Alemanya i la França dels anys trenta.
L'espectacle és una producció impulsada des de Solsona i ha rebut el suport econòmic de l'Ajuntament. La seva estrena s'emmarca en el cicle estiuenc que organitzen conjuntament l'Orfeó Nova Solsona i la regidoria de Cultura. El concert començarà al Teatre Comarcal i l'entrada serà gratuïta.
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