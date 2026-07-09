El Solsonès eleva la crítica per la prevenció dels incendis: "No ens podem recordar de Santa Bàrbara només quan trona"
El conseller Jordi Selga demana convertir la prevenció dels focs en una política permanent i alerta de la necessitat de promoure l'estalvi d'aigua davant els efectes del canvi climàtic.
El conseller comarcal de Gestió Forestal i Recursos Hídrics del Consell Comarcal del Solsonès, Jordi Selga, ha reclamat un canvi de rumb en les polítiques de gestió dels boscos davant l'increment del risc d'incendis a Catalunya. També vicepresident de l'ens comarcal i alcalde de Guixers, defensa que la prevenció ha de formar part d'una estratègia continuada i no limitar-se a les actuacions d'emergència quan el foc ja s'ha declarat.
"No ens podem recordar de Santa Bàrbara només quan trona", afirma Selga, que insta la Generalitat "a prendre's seriosament, d'una vegada per totes, la gestió forestal com un projecte de país". Segons el conseller, "els incendis s'apaguen a la tardor; en canvi, els boscos cremen cada estiu i només ens en recordem quan ja no hi ha res a fer".
Per al responsable comarcal, la prevenció passa per una gestió activa dels boscos, la recuperació dels espais agroforestals, el suport als propietaris forestals i al sector primari, així com per una planificació sostinguda que permeti reduir la càrrega de combustible i augmentar la resiliència dels boscos.
Selga també vincula la prevenció dels grans incendis amb el despoblament del món rural. "Tenim un problema de despoblament dels entorns rurals", assenyala. Segons explica, les dificultats per construir o adaptar habitatges a les necessitats actuals afavoreixen l'abandonament de l'activitat al territori, l'expansió de la massa forestal i, en conseqüència, incrementen la vulnerabilitat davant dels grans incendis. Per això considera que mantenir els pobles vius és una eina essencial per garantir una gestió sostenible del territori.
El conseller també reclama reforçar la conscienciació ciutadana sobre la gestió dels recursos naturals. En aquest sentit, recorda que enguany "tenim aigua gràcies a un hivern generós, però el canvi climàtic ens demostra que aquests episodis d'abundància seran cada vegada més puntuals". Per aquest motiu defensa la necessitat de fomentar una cultura de l'estalvi i de l'ús responsable de l'aigua.
Una jornada marcada pels incendis
Les declaracions de Selga arriben després d'una jornada especialment complicada al Solsonès i a les comarques veïnes. L'incendi forestal declarat al terme municipal de Torrefeta i Florejacs va obligar a decretar el confinament de diversos municipis, entre els quals Biosca. A última hora de la tarda, una tempesta seca va provocar tres incendis forestals al terme municipal de Lladurs.
La ràpida actuació dels veïns, de les ADF i dels Bombers va permetre controlar els tres focus abans que adquirissin grans dimensions. Per al conseller, aquest episodi evidencia novament la vulnerabilitat del territori davant dels grans incendis i la necessitat de reforçar les polítiques de prevenció.
"Cada estiu repetim el mateix relat: esperem que no passi res, felicitem els equips d'emergència i, quan arriben les primeres pluges, el debat desapareix", afirma Selga. "El país no es pot permetre continuar gestionant els boscos només quan hi ha foc. La prevenció ha de començar molt abans i ha de ser una aposta permanent", conclou.
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