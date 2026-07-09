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El Zoo del Pirineu alerta: amb l'onada de calor hi ha més atropellaments nocturns de fauna

L'entitat demana reduir la velocitat als trams de bosc perquè la calor obliga molts animals a desplaçar-se de nit a la recerca d'aigua, un fenomen que coincideix amb l'increment dels accidents a les carreteres

Un grup de senglars creua la carretera

Un grup de senglars creua la carretera / ZOO DEL PIRINEU

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El Zoo del Pirineu ha fet una crida als conductors perquè moderin la velocitat quan circulin de nit per carreteres que travessen zones boscoses. L'entitat adverteix que l'actual onada de calor i les altes temperatures de l'estiu fan que bona part de la fauna salvatge concentri la seva activitat durant les hores de més fresca, especialment al capvespre i de matinada, quan surt a buscar aliment i punts d'aigua situats sovint a les fondalades.

Aquest canvi d'hàbits incrementa les possibilitats que els animals travessin les carreteres, especialment en vies secundàries envoltades de bosc. Per aquest motiu, el centre de recuperació reclama als conductors que aixequin el peu de l'accelerador en aquests trams, recordant que uns segons de marge poden evitar un accident mortal.

«Cada estiu vivim aquesta història una vegada i una altra», lamenta l'entitat en un missatge. El Zoo ha optat per apel·lar directament a la responsabilitat dels conductors: «Al vespre, als trams de bosc, aixequeu el peu de l'accelerador. Pot ser només un segon. Per a un animal salvatge, pot ser tota una vida».

Els responsables del centre expliquen que durant els mesos d'estiu és habitual rebre animals ferits després de ser atropellats. En molts casos, les lesions són incompatibles amb la supervivència o deixen seqüeles irreversibles, fet que converteix la prevenció en la millor eina per reduir aquesta mortalitat.

Un problema que no para de créixer

La petició del Zoo del Pirineu coincideix amb un augment dels accidents provocats per animals a les carreteres catalanes. Segons dades dels Agents Rurals, entre gener i agost del 2024 es van registrar 3.570 accidents amb fauna, l'equivalent a entre 14 i 15 sinistres cada dia. La gran majoria, prop del 95%, van estar relacionats amb senglars, una espècie que ha incrementat notablement la seva presència durant els darrers anys.

Els mateixos Agents Rurals alerten que aquestes xifres podrien ser encara més elevades, ja que calculen que fins a la meitat dels accidents amb animals no arriben a comunicar-se oficialment.

Més enllà de la seguretat viària, els atropellaments tenen un fort impacte sobre la biodiversitat. Estudis de la Generalitat estimen que cada any moren a les carreteres catalanes desenes de milers d'animals, entre els quals més de 120.000 amfibis i rèptils, a més de milers de mamífers i altres espècies protegides.

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Davant aquesta situació, el Zoo del Pirineu recorda que reduir la velocitat durant les nits d'estiu és un gest senzill que pot salvar la vida de molts animals i, alhora, contribuir a evitar accidents de trànsit. Amb l'arribada de les altes temperatures, insisteixen, la prudència al volant esdevé més necessària que mai als trams de bosc i a les zones properes a cursos d'aigua.

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