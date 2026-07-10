Els comerciants de Solsona busquen noves idees a Sant Sadurní d'Anoia
L'intercanvi permet conèixer iniciatives per revitalitzar els eixos comercials i donar nous usos als locals buits
La Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC) ha activat contactes amb l'entitat comercial Som Sant Sadurní amb l'objectiu de compartir experiències i conèixer iniciatives que es puguin adaptar a la capital del Solsonès per dinamitzar el comerç local. La relació s'ha establert en el marc d'una trobada, celebrada a Sant Sadurní d'Anoia, que també ha comptat amb la participació de l'alcaldessa de Solsona i de representants de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.
La jornada ha servit perquè comerciants, tècnics municipals i responsables de les dues entitats intercanviessin experiències sobre les estratègies que s'apliquen per reforçar els eixos comercials urbans i donar suport als establiments de proximitat. Entre les iniciatives que han despertat més interès hi ha els projectes per donar ús als locals buits, facilitar el relleu generacional dels negocis i convertir l'experiència de compra en un element diferenciador davant dels nous hàbits de consum.
La delegació solsonina també ha visitat diversos establiments comercials del municipi, entre els quals la cansaladeria Cal Miqueló i el showroom de Simón Coll, per conèixer models de negoci consolidats que combinen producció, venda i promoció del producte de proximitat.
La visita s'ha completat amb una estada al celler Recaredo, on els participants han conegut el model d'elaboració dels vins escumosos Corpinnat i han participat en una degustació de productes locals.
Des de la UBIC consideren que aquest tipus de trobades permeten establir vincles amb altres associacions de comerciants i identificar iniciatives que es puguin traslladar a Solsona per continuar impulsant el teixit comercial de la ciutat.
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