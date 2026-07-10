La Ribera Salada blinda els seus accessos pel risc d'incendi
L'espai es troba entre els que tenen l'accés restringit per l’activació del nivell 4 del Pla Alfa
El Consell Comarcal del Solsonès ha tancat els diferents accessos als espais de bany de la Ribera Salada en previsió d'un cap de setmana de calor, que portarà molta gent a voler-se banyar a l'aigua. Aquest espai del Solsonès es troba en el llistat d'espais d'accés restringit que han decretat els Agents Rurals. De fet, va ser dels primers espais a ser tancat. Ho està des del passat cap de setmana.
La mesura continua aquests dies, com recorda el Consell Comarcal en les seves xarxes socials. La zona estarà tancada "durant tot aquest cap de setmana, mentre es mantinguin aquestes condicions". Es tracta d’una mesura preventiva destinada a protegir les persones, preservar aquest entorn natural i minimitzar qualsevol risc d’inici o propagació d’un incendi forestal. El Consell recorda que aquest tancament comporta també la suspensió de les activitats de lleure, com rutes o acampades que s’hi haguessin pogut desenvolupar.
Per això s'han posat tanques a diversos camins i accessos, i també a la zona d'aparcament del pont del Clop.
La Ribera Salada s'afegeix a altres llocs protegits o parcs naturals de Catalunya on no es pot accedir aquests dies, com Montserrat, o el parc natural de Sant Llorenç de Munt i de l’Obac, en el cas de la Catalunya Central. En total, són 9 els espais natural amb restricció d'accessos: Les Gavarres, la Ribera Salada, Baronia de Rialb, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, parc natural de Montserrat, parc natural de Sant Llorenç de Munt i de l’Obac, Montmell-Marmellar, i parc natural de la Serra de Montsant.
A la Catalunya Central hi ha també altres zones que, malgrat que no es trobin en aquest llistat, també s'han volgut protegir dels riscos de la massificació en moments de màxim risc. És el cas de la riera de Merlès, que ahir també anunciava que tanca els aparcaments de la zona.
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