Solsona reivindica la cultura oral dels padrins: rondalles enlloc de pantalles
La narradora Roser Serra protagonitzarà una sessió de contes al barri de la Creu de Sant Joan dins el programa Freqüència de barri, una iniciativa que apropa la cultura als veïnats i fomenta la lectura
Abans que els llibres omplissin les prestatgeries de casa i molt abans que les pantalles acaparessin l'atenció dels més petits, les històries passaven de boca en boca. Les explicaven avis i àvies, pares i mares, al voltant del foc, als carrers o als portals de les cases. Amb la voluntat de recuperar aquest patrimoni immaterial, Solsona tornarà a donar protagonisme a la transmissió oral amb una nova sessió de rondalles oberta a tota la ciutadania.
La proposta, titulada Històries de convivència, anirà a càrrec de la narradora Roser Serra aquest divendres, 10 de juliol, a les set de la tarda, a la pista poliesportiva del sector de la Creu de Sant Joan (Cissa). L'activitat convida grans i petits a escoltar relats inspirats en la vida quotidiana, on cada carrer i cada família amaguen una història per explicar i on una àvia es converteix en el fil conductor d'uns contes arribats d'arreu del món.
La iniciativa forma part del programa Freqüència de barri, impulsat per l'Ajuntament amb la voluntat de portar la cultura més enllà dels equipaments habituals i convertir els espais públics dels barris en punts de trobada i convivència.
L'activitat està coorganitzada per la regidoria de Drets Socials, a través dels Serveis Socials, i la Biblioteca Carles Morató, que comparteixen l'objectiu d'acostar la cultura a tots els veïnats, afavorir la relació entre barris i despertar l'interès per la lectura entre els infants i les seves famílies. Alhora, les sessions serveixen perquè la ciutadania conegui els serveis i recursos que ofereix l'equipament bibliotecari.
Més enllà de l'entreteniment, la proposta reivindica el valor dels contes explicats en veu alta, una tradició que durant segles va ser una de les principals vies de transmissió de coneixements, costums i valors. En un moment en què la narració oral ha anat perdent presència en la vida quotidiana, iniciatives com aquesta busquen recuperar el plaer d'escoltar històries compartides i convertir-les en una experiència col·lectiva.
La sessió és gratuïta i s'emmarca en un cicle d'activitats repartides pels diferents barris de la ciutat. A més, les persones que completin almenys tres segells en el passaport que es distribueix a la Biblioteca Carles Morató o durant les primeres sessions entraran en el sorteig d'entrades per al Tibidabo i d'un lot de llibres, un incentiu més per seguir descobrint la programació de Freqüència de barri.
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- Amagat un nou tresor de 1.500 euros, ara a Sant Vicenç de Castellet
- El tancament dels tres quioscos del Passeig Pere III genera un debat sobre el seu futur
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- L'incendi de Navarcles ha cremat 53 hectàrees i deixa destrosses importants en una empresa de reciclatge d'Artés