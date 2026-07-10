El Zoo del Pirineu transforma la seva exhibició més coneguda per posar el focus en els animals rescatats
L'antiga Exhibició de Vol passa a dir-se "Animals en Acció", un canvi amb què la fundació vol reforçar el seu missatge de benestar animal i educació ambiental
La Fundació Zoo del Pirineu ha decidit deixar enrere una de les denominacions més conegudes entre els visitants per adaptar-la a la realitat del seu projecte. L'activitat fins ara anomenada Exhibició de Vol passarà a dir-se Animals en Acció, un canvi que va més enllà d'una simple modificació de nom i que pretén reflectir la filosofia amb què treballa el centre de recuperació de fauna.
Des del refugi expliquen que la denominació anterior podia transmetre una idea equivocada, ja que situava el protagonisme en l'espectacle. En canvi, la nova proposta vol posar l'accent en els animals rescatats, en les seves històries i en el procés de recuperació que han viscut després d'arribar al centre.
Els responsables del Zoo remarquen que cadascun dels animals que participa en aquesta activitat té una realitat diferent. Alguns conviuen amb lesions permanents que els impedeixen tornar al medi natural, d'altres són exemplars d'edat avançada i alguns simplement hi ha dies que no tenen predisposició a participar. Aquesta resposta espontània, asseguren, forma part de la manera d'entendre el respecte cap als animals.
L'activitat està plantejada també com una eina de benestar animal. Mantenir els exemplars actius, estimular la seva curiositat i afavorir comportaments naturals contribueix a millorar-ne la qualitat de vida, sempre adaptant les propostes a les capacitats i al ritme de cadascun d'ells.
Des de la fundació insisteixen que els visitants no assisteixen a una exhibició convencional, sinó que tenen l'oportunitat de conèixer de prop animals que han estat víctimes de ferides, accidents o altres situacions que els han impedit tornar a viure en llibertat. Per aquest motiu, consideren que el nou nom descriu millor l'experiència i ajuda a entendre la funció del refugi.
Amb aquesta iniciativa, el Zoo del Pirineu reforça la seva aposta per l'educació ambiental i la sensibilització sobre la conservació de la fauna salvatge. El centre, situat al Prepirineu català, defensa un model basat en el respecte pels animals i en la divulgació dels problemes que afecten la biodiversitat, amb l'objectiu que cada visita serveixi també per prendre consciència de la necessitat de protegir el medi natural.
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