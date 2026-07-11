Per qui son els 6.000 euros de les subvencions culturals de Solsona
L'Ajuntament dona suport al 50è aniversari de l'Orquestra Patinfanjàs, un projecte pedagògic de La Xera, un espectacle del Jove Ballet Solsoní i la incorporació de l'Home dels Nassos al calendari festiu
L'Ajuntament de Solsona ha aprovat la concessió dels ajuts municipals de Cultura corresponents a aquest any, que permetran donar suport a quatre iniciatives impulsades per entitats i particulars de la ciutat. En total es repartiran 5.970 euros, mentre que la convocatòria reserva encara 1.000 euros més per a les festes de barri, que podran presentar les seves sol·licituds fins al 31 d'octubre.
Una de les subvencions més destacades és la que rebrà l'Orquestra Patinfanjàs, que obtindrà 2.000 euros per organitzar el concert commemoratiu del seu 50è aniversari. L'acte, previst per al novembre a la sala polivalent, repassarà la trajectòria de la formació i reunirà diversos músics i agrupacions de la ciutat en un espectacle de gran format.
Els ajuts també permetran desenvolupar un projecte educatiu impulsat per l'Associació de Diables La Xera, que percebrà 1.260 euros. La iniciativa consistirà en tallers adreçats a alumnes de primària per fomentar un ús segur i responsable de la pirotècnia, amb material pedagògic, equips de protecció i sessions divulgatives.
Per la seva banda, el Jove Ballet Solsoní rebrà 710 euros per contribuir a la producció de Nèktar, un espectacle de dansa representat aquesta temporada al Teatre Comarcal. El muntatge, amb coreografies de Fina Comas, proposa un recorregut vital des de la infància fins a la maduresa combinant dansa clàssica, contemporània i jazz.
L'Home dels Nassos arribarà a Solsona
Una altra de les iniciatives que rebrà suport municipal és la impulsada pel solsoní Miquel Pérez Chimeno, que obtindrà 2.000 euros per introduir a la ciutat la tradició de l'Home dels Nassos.
El projecte preveu la construcció d'un capgròs que sortirà als carrers cada 31 de desembre acompanyat d'una xaranga. La iniciativa vol incorporar aquest popular personatge al calendari festiu solsoní, reforçar les tradicions vinculades a l'imaginari infantil i contribuir també a dinamitzar el comerç durant les festes de Nadal.
Tot i que les bases de la convocatòria preveien subvencionar un màxim de dues entitats, el consistori ha decidit ampliar enguany el nombre de beneficiaris, ja que l'import total de les sol·licituds presentades no exhaureix la partida pressupostària disponible.
La convocatòria manté oberta una línia específica destinada a les festes de barri, dotada amb 1.000 euros. Els organitzadors podran presentar les seves sol·licituds fins al 31 d'octubre, un termini que aquest any s'ha ampliat per facilitar la tramitació, coincidint amb el fet que la majoria d'aquestes celebracions se celebren durant els mesos d'estiu.
Amb aquests ajuts, l'Ajuntament vol afavorir nous projectes culturals, reforçar el teixit associatiu i contribuir a ampliar l'oferta cultural i festiva de Solsona al llarg de l'any.
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