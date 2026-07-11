Solsona obre la convocatòria d'ajuts per impulsar la creació d'empreses, el comerç i l'autoocupació
L'Ajuntament l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona fan una crida als emprenedors a aprofitar les ajudes disponibles fins el setembre
L'Ajuntament de Solsona i l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona han obert la convocatòria d'ajuts per al 2026 destinada a fomentar el desenvolupament local i l'activitat empresarial al municipi. El programa manté les tres línies de subvencions dels darrers anys amb l'objectiu de donar suport a la creació de nous negocis, la modernització del comerç i l'autoocupació.
La primera línia s'adreça a la creació de noves activitats econòmiques i preveu subvencionar el 30% de la inversió inicial, amb un import màxim de 1.500 euros per projecte.
La segona línia està destinada a la modernització i la sostenibilitat dels comerços i serveis situats a peu de carrer. Les actuacions subvencionables inclouen reformes d'obra menor, renovació de mobiliari i equipaments, millores en la retolació, actuacions d'accessibilitat, inversions en eficiència energètica i projectes de digitalització, com la creació de pàgines web o botigues en línia. En aquest cas, la subvenció cobreix el 40% de la inversió, amb un màxim de 1.000 euros.
La tercera línia dona suport a projectes d'autoocupació mitjançant una ajuda per al pagament de la quota d'autònoms. Les persones que s'hagin donat d'alta com a treballadores autònomes després d'haver estat en situació d'atur durant almenys 30 dies podran rebre una subvenció equivalent al 65% de la quota durant els dotze primers mesos, amb un límit de 1.200 euros.
Les bases de la convocatòria estableixen que els ajuts destinats a la creació de noves activitats econòmiques i els d'autoocupació són compatibles i es poden sol·licitar de manera simultània.
L’inici de l’activitat o les inversions s’han de realitzar entre l’1 d’octubre de 2025 i el 30 de setembre de 2026, excepte en la línia 2 que el termini és fins al 15 de novembre prèvia presentació de la sol·licitud.
En cas d’haver-hi més sol·licituds que disponibilitat pressupostària, les subvencions s’atorgaran tenint en compte els criteris de puntuació establerts a l’article 6 de les bases reguladores.
Termini de presentació de sol·licituds: fins el 30 de setembre de 2026 a les 23.59 h (inclòs). La resolució dels ajuts es farà, un cop finalitzat el termini, en funció de la puntuació obtinguda per cada sol·licitud d’acord amb les bases de la convocatòria i està prevista el novembre del 2026.
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