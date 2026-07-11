Trobada de Gegants de Solsona: un dissabte d'essència local
La ciutat reunirà aquest dissabte colles d'arreu dels Països Catalans en una jornada que reivindica la cultura popular, els gegants i el patrimoni festiu que ha fet de la capital del Solsonès un referent del món geganter
Parlar de Solsona és parlar de gegants. Les figures festives formen part de la identitat de la ciutat des de fa segles i són un dels elements més emblemàtics del seu patrimoni cultural. Aquest dissabte, aquesta vinculació tornarà a fer-se visible amb la celebració de la 14a Trobada de Gegants, una cita que convertirà el nucli antic en un gran escenari de cultura popular i de retrobament entre colles.
La jornada començarà a les cinc de la tarda amb la tradicional plantada a la plaça de la Catedral. Els amfitrions seran els Quatre Bojos del Carnaval de Solsona, unes figures inseparables de l'imaginari festiu local, que compartiran espai amb els gegants de Montcada i Reixac, Sant Julià de Lòria, Pineda de Mar i Teià, així com amb l'Òliba de Navàs.
La trobada tindrà, a més, un component especial, ja que bona part de les figures convidades han estat construïdes en tallers solsonins. Aquest fet posa de manifest el prestigi que la ciutat ha assolit també en l'àmbit de l'artesania gegantera, amb constructors que han contribuït a donar forma a desenes de figures que avui desfilen per poblacions d'arreu del país.
A les sis de la tarda els gegants iniciaran una cercavila pels carrers del centre històric, un dels moments més esperats de la jornada. El recorregut culminarà amb una mostra de ballets, en què cada colla exhibirà els balls propis de les seves figures, i amb el tradicional intercanvi de records entre els participants.
La festa continuarà amb un sopar popular a la plaça Major i es reprendrà a les 23.15 hores amb una cercavila nocturna protagonitzada pels Quatre Bojos, que recorreran els carrers del centre acompanyats per la xaranga berguedana Entrompats. La cloenda arribarà amb el concert del grup The Velcros, també a la plaça Major.
La catorzena edició de la trobada està organitzada per la Colla Gegantera del Carnaval de Solsona, amb la col·laboració de l'Associació de Festes del Carnaval, l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès.
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