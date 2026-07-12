Comerç de Solsona: "estem amb força i optimistes pel futur, han entrat joves a la junta"
Francesc Ester, president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC) amb ja 125 associats, considera que el teixit comercial de la ciutat manté una bona dinàmica, amb l'obertura de nous establiments i augura bones campanyes
El president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC), Francesc Ester, assegura que el comerç de la ciutat travessa un bon moment i destaca la incorporació de nous establiments i de joves comerciants a la junta de l'entitat. "Estem molt bé. Han entrat nous socis i també s'han incorporat joves a la junta, fet que ens dona continuïtat i ens anima a seguir treballant", afirma. L'entitat gremial compta actualment amb 125 establiments associats, una xifra que va creixent.
La renovació de la junta es va produir a principi d'any amb l'entrada de tres comerciants joves. Segons Ester, es tracta de persones vinculades a negocis de nova creació o que han donat continuïtat a establiments que havien tancat. "Un dels nous membres ha obert una botiga dedicada a productes per a infants i una altra família ha reprès l'activitat d'un comerç que havia abaixat la persiana. Que gent jove aposti pel comerç de Solsona és una notícia molt positiva", assenyala. Els nous membres de la junta són Ernest Ramellat, Francesc Nova, Kiko Montilla i Tània Pelegrina.
En aquest context, la UBIC ha iniciat contactes amb l'associació Som Sant Sadurní, de Sant Sadurní d'Anoia, amb la voluntat de conèixer altres models de dinamització comercial i incorporar iniciatives que puguin adaptar-se a Solsona. Una delegació de l'entitat, acompanyada per representants de l'Ajuntament i de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, va participar recentment en una jornada d'intercanvi d'experiències.
Ester explica que l'objectiu de la visita no era tant exposar la realitat solsonina com aprendre d'altres associacions comercials. "Busquem poblacions d'una dimensió semblant a Solsona per veure com treballen. Més que anar-hi a explicar què fem nosaltres, hi anem a agafar idees que després puguem aplicar aquí", diu.
El president de la UBIC considera que aquest tipus de trobades permeten establir contactes amb altres territoris i conèixer maneres diferents d'afrontar els reptes del comerç de proximitat. "Sempre acabes aprenent coses. Coneixes persones que gestionen altres unions de botiguers, comparteixes els problemes que tenen i veus com els resolen. Això ens ajuda a obrir-nos i a no quedar-nos tancats en la nostra realitat".
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