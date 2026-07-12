Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Nou CongostAtropellament a AviàEnquesta del CEOOnada de calorFestival Camins
instagramlinkedin

Comerç de Solsona: "estem amb força i optimistes pel futur, han entrat joves a la junta"

Francesc Ester, president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC) amb ja 125 associats, considera que el teixit comercial de la ciutat manté una bona dinàmica, amb l'obertura de nous establiments i augura bones campanyes

Francesc Ester al seu establiment

Francesc Ester al seu establiment / KIKO MONTILLA

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC), Francesc Ester, assegura que el comerç de la ciutat travessa un bon moment i destaca la incorporació de nous establiments i de joves comerciants a la junta de l'entitat. "Estem molt bé. Han entrat nous socis i també s'han incorporat joves a la junta, fet que ens dona continuïtat i ens anima a seguir treballant", afirma. L'entitat gremial compta actualment amb 125 establiments associats, una xifra que va creixent.

La renovació de la junta es va produir a principi d'any amb l'entrada de tres comerciants joves. Segons Ester, es tracta de persones vinculades a negocis de nova creació o que han donat continuïtat a establiments que havien tancat. "Un dels nous membres ha obert una botiga dedicada a productes per a infants i una altra família ha reprès l'activitat d'un comerç que havia abaixat la persiana. Que gent jove aposti pel comerç de Solsona és una notícia molt positiva", assenyala. Els nous membres de la junta són Ernest Ramellat, Francesc Nova, Kiko Montilla i Tània Pelegrina.

Els comerciants en la última visita, feta a Sant Sadurní d'Anoia

Els comerciants en la última visita, feta a Sant Sadurní d'Anoia / UBIC Solsona

En aquest context, la UBIC ha iniciat contactes amb l'associació Som Sant Sadurní, de Sant Sadurní d'Anoia, amb la voluntat de conèixer altres models de dinamització comercial i incorporar iniciatives que puguin adaptar-se a Solsona. Una delegació de l'entitat, acompanyada per representants de l'Ajuntament i de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, va participar recentment en una jornada d'intercanvi d'experiències.

Ester explica que l'objectiu de la visita no era tant exposar la realitat solsonina com aprendre d'altres associacions comercials. "Busquem poblacions d'una dimensió semblant a Solsona per veure com treballen. Més que anar-hi a explicar què fem nosaltres, hi anem a agafar idees que després puguem aplicar aquí", diu.

Notícies relacionades

El president de la UBIC considera que aquest tipus de trobades permeten establir contactes amb altres territoris i conèixer maneres diferents d'afrontar els reptes del comerç de proximitat. "Sempre acabes aprenent coses. Coneixes persones que gestionen altres unions de botiguers, comparteixes els problemes que tenen i veus com els resolen. Això ens ajuda a obrir-nos i a no quedar-nos tancats en la nostra realitat".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents