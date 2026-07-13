Els Mossos d'Esquadra denuncien dues persones per cuinar amb foc a la Ribera Salada
Els Mossos d'esquadra també han denunciat aquest cap de setmana 10 vehicles que havien accedit a la zona, malgrat la restricció
Ni les restriccions d'accés, ni el risc d'incendi al màxim nivell, ni el sentit comú no van impedir que algú intentés fer una costellada a la Ribera Salada aquest cap de setmana. I no va ser un, sinó dues persones en llocs diferents. Els Mossos d'Esquadra van enxampar una persona fent una costellada i una altra cuinant amb un fogonet. Els agents els van acabar denunciant.
I tot això, malgrat que s'havia avisat que la Ribera Salada era un dels espais que tenien restringit l'accés durant tots aquests dies d'onada de calor, amb el pla Alfa activat a nivell 4. Fins i tot, el Consell Comarcal del Bages va instal·lar tanques i cartells als accessos als punts més coneguts de la zona i va tancar l'aparcament del pont del Clop. Però això tampoc va ser impediment perquè deu vehicles motoritzats accedissin al lloc, motiu pel qual també van ser denunciats pels Mossos.
En setmanes anteriors, quan encara no s'havia tancat l'accés a l'espai natural, la Ribera Salada ja havia vist denúncies a alguns visitants, com va ser el cas dels dos grups, en setmanes diferents, que acampaven a la zona amb altaveus gegants damunt del cotxe.
Subscriu-te per seguir llegint
- Nandu Jubany al comandament de 15 restaurants, un hotel gastro, un obrador...: «La jubilació vindrà de les croquetes»
- Seixanta anys del segrest de la Mare de Déu de Núria: els nens cerdans que van trobar l'amagatall de 1936
- Rescaten dues persones il·leses a Marganell que van quedar aïllades després de baixar fins a 25 metres
- Un itinerari de la sal per transformar els espais degradats per la mineria a Sallent
- El menjar dels fills estressa 7 de cada 10 famílies: 'Hi ha una obsessió pel que és saludable; he arribat a veure 'pancakes' fets amb llet materna
- Quim Junyent, de Balsareny, queda campió d'Europa sub-19 de futbol i obté l'MVP del torneig
- Joan Dausà emociona i diverteix en un Camins que s'estrena a Manresa amb pas ferm
- De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma