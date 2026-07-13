Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pont de FerroIncendi Aiguamúrcia i QuerolSallentMort GandesaXevi PujolFestival Camins
instagramlinkedin

Un incendi crema amb alta intensitat a Lladurs: té un potencial de 400 hectàrees

Els Bombers hi destinen 23 mitjans terrestres i 6 d'aeris

El foc de Lladurs des de l'helicòpter dels Bombers

El foc de Lladurs des de l'helicòpter dels Bombers

Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Pau Brunet

Manresa

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns en un incendi forestal que crema a la zona de Lladurs, al Solsonès. Segons el cos, el foc crema amb intensitat i avança en sentit nord. Es tracta d'un foc de vegetació que estaria agafant intensitat a la zona de Santa Eulàlia i que té un potencia de 400 hectàrees. L'hora d'avís s'ha donat a 3/4 d'1 del migdia.

Poc després de les 2, els treballs se centren en tancar el flanc esquerre. S'han mobilitzat 70 efectius dels Bombers, amb 23 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris, i també personal de les Agrupacions de Defensa Forestal. Crema simultàniament a un altre incendi, aquest a Aiguamúrcia (Alt Camp) i això fa que el cos hagi de distribuir els efectius perquè cap dels dos superi la capacitat d'extinció.

Imatge dels mitjans aeris atacant el flanc dret del foc

Imatge dels mitjans aeris atacant el flanc dret del foc / Consell Comarcal del Solsonès

El flanc esquerre, que agafa força, és on s'estan fent descàrregues amb retardant. A la zona del Collet dels Lladres el foc crema en una zona de difícil accés. El foc ha carenat i ara està en trajectòria descendent, cosa que podria facilitar les tasques d'extinió. També es fan descàrregues a la cua del flanc dret. Els Bombers mantenen el què s'anomena una nòria de mitjans aeris.

Notícies relacionades

L'àrea afectada é sprincipalment zona forestal. Les flames provoquen que hagi quedat tallada la pista forestal de Lladurs a Timoneda-Santa Eulàlia.

Imatge de l'incendi des de la càmera dels ADF a Odèn

Imatge de l'incendi des de la càmera dels ADF a Odèn / Consell Comarcal del Solsonès

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nandu Jubany al comandament de 15 restaurants, un hotel gastro, un obrador...: «La jubilació vindrà de les croquetes»
  2. Seixanta anys del segrest de la Mare de Déu de Núria: els nens cerdans que van trobar l'amagatall de 1936
  3. Rescaten dues persones il·leses a Marganell que van quedar aïllades després de baixar fins a 25 metres
  4. Policies de paisà controlen la compravenda il·legal de cromos a Catalunya
  5. Un itinerari de la sal per transformar els espais degradats per la mineria a Sallent
  6. El menjar dels fills estressa 7 de cada 10 famílies: 'Hi ha una obsessió pel que és saludable; he arribat a veure 'pancakes' fets amb llet materna
  7. Quim Junyent, de Balsareny, queda campió d'Europa sub-19 de futbol i obté l'MVP del torneig
  8. Joan Dausà emociona i diverteix en un Camins que s'estrena a Manresa amb pas ferm

Alerta cardiovascular: anar al gimnàs i menjar “bé” no és suficient per evitar un infart

Alerta cardiovascular: anar al gimnàs i menjar “bé” no és suficient per evitar un infart

Inspeccions en fonts de Manresa i barris contra la proliferació del mosquit tigre

Inspeccions en fonts de Manresa i barris contra la proliferació del mosquit tigre

Cues quilomètriques per provar els tubs de sushi més virals de tot Nova York i que ara arriben a Espanya: "L'arròs és rosa"

Cues quilomètriques per provar els tubs de sushi més virals de tot Nova York i que ara arriben a Espanya: "L'arròs és rosa"

La DO Pla de Bages brilla als Premis Vinari

La DO Pla de Bages brilla als Premis Vinari

El foc de Lladurs des de l'helicòpter dels Bombers

Detingut l’exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per masturbar-se davant menors en una piscina

Detingut l’exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per masturbar-se davant menors en una piscina

Aparten un monitor d'una escola privada de Sant Cugat del Vallès per presumptes abusos a dues alumnes d'infantil

Aparten un monitor d'una escola privada de Sant Cugat del Vallès per presumptes abusos a dues alumnes d'infantil

El comitè d'empresa de la manresana Umformtechnik exigeix el manteniment dels llocs de treball

El comitè d'empresa de la manresana Umformtechnik exigeix el manteniment dels llocs de treball
Tracking Pixel Contents