Un incendi crema amb alta intensitat a Lladurs: té un potencial de 400 hectàrees
Els Bombers hi destinen 23 mitjans terrestres i 6 d'aeris
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns en un incendi forestal que crema a la zona de Lladurs, al Solsonès. Segons el cos, el foc crema amb intensitat i avança en sentit nord. Es tracta d'un foc de vegetació que estaria agafant intensitat a la zona de Santa Eulàlia i que té un potencia de 400 hectàrees. L'hora d'avís s'ha donat a 3/4 d'1 del migdia.
Poc després de les 2, els treballs se centren en tancar el flanc esquerre. S'han mobilitzat 70 efectius dels Bombers, amb 23 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris, i també personal de les Agrupacions de Defensa Forestal. Crema simultàniament a un altre incendi, aquest a Aiguamúrcia (Alt Camp) i això fa que el cos hagi de distribuir els efectius perquè cap dels dos superi la capacitat d'extinció.
El flanc esquerre, que agafa força, és on s'estan fent descàrregues amb retardant. A la zona del Collet dels Lladres el foc crema en una zona de difícil accés. El foc ha carenat i ara està en trajectòria descendent, cosa que podria facilitar les tasques d'extinió. També es fan descàrregues a la cua del flanc dret. Els Bombers mantenen el què s'anomena una nòria de mitjans aeris.
L'àrea afectada é sprincipalment zona forestal. Les flames provoquen que hagi quedat tallada la pista forestal de Lladurs a Timoneda-Santa Eulàlia.
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