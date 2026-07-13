Projecte solidari del bisbat de Solsona: una segona vida al Congo pels calzes en desús
Les parròquies han cedit ornaments i material de culte que ja no utilitzaven, mentre la diòcesi també ha finançat la construcció d'un pou d'aigua potable
El Bisbat de Solsona ha impulsat una campanya solidària entre les seves parròquies per recollir calzes, ornaments i altres objectes litúrgics que havien quedat en desús i enviar-los a la diòcesi de Tshumbe, al Congo, després que el seu bisbe demanés ajuda davant la manca de recursos de les comunitats cristianes del territori.
La iniciativa va néixer arran de la visita que el bisbe de Tshumbe, Vincent Tshomba, va fer fa uns mesos al bisbe de Solsona, Francesc Conesa. Durant la trobada, el prelat africà va exposar la realitat de la seva diòcesi, situada a l'interior del país, on moltes parròquies no disposen de carreteres asfaltades, aigua corrent ni subministrament elèctric, i va plantejar la possibilitat de rebre material litúrgic procedent de parròquies catalanes que ja no el fessin servir.
El Bisbat de Solsona va respondre a la petició fent una crida interna perquè les parròquies revisessin el seu patrimoni litúrgic. El resultat ha estat una recopilació de calzes, ornaments i altres objectes de culte que, tot i estar en bon estat, havien deixat de tenir ús i que ara podran continuar prestant servei a les comunitats de Tshumbe.
A més d'aquest enviament, la diòcesi solsonina també va destinar un donatiu econòmic per contribuir a la construcció d'un pou d'aigua potable en una de les parròquies congoleses, una infraestructura considerada bàsica per a la població local.
La resposta des de l'Àfrica no s'ha fet esperar. El bisbe Vincent Tshomba ha comunicat al bisbe Francesc que tant els objectes litúrgics com l'ajuda econòmica han arribat a destí. En la carta d'agraïment enviada a Solsona, la diòcesi congolesa confirma que el pou ja ha estat construït i expressa el seu reconeixement pel gest de solidaritat rebut.
L'acció posa de manifest la col·laboració entre dues diòcesis amb realitats molt diferents, però unides per una mateixa voluntat de cooperació. Per al Bisbat de Solsona, la iniciativa també ha servit per donar una nova utilitat a objectes litúrgics que moltes parròquies conservaven sense ús, convertint-los en una ajuda directa per a comunitats que disposen de molts menys recursos.
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