Reutilitzar l’aigua de la pluja i crear més ombra lideren els pressupostos participatius de Solsona
Dotze iniciatives passen a la fase final del procés i se sotmetran a votació a la tardor amb una dotació de 100.000 euros
Les actuacions per millorar la gestió de l’aigua, incrementar els espais d’ombra i reforçar la seguretat dels vianants encapçalen les propostes finalistes dels pressupostos participatius de Solsona 2026-2027. Després del procés de priorització ciutadana, ja s’han escollit les dotze iniciatives que optaran a ser executades amb una partida de 100.000 euros i que la ciutadania podrà votar el pròxim mes d’octubre.
La iniciativa que ha obtingut més suport planteja construir un dipòsit per a la recollida d’aigües pluvials amb l’objectiu de reutilitzar-les en serveis municipals, com ara el reg de jardins, la neteja de paviments o el manteniment del camp de futbol. La segueixen l’arranjament de la vorera de la coneguda com a pujada de l’institut, al carrer de Pere Màrtir Colomés, i la creació de noves zones d’ombra als patis de les escoles El Vinyet i Setelsis.
La selecció es va dur a terme en un taller celebrat el 17 de juny a la sala cultural de l’Ajuntament, dinamitzat per la consultora Neòpolis. Hi van participar una desena de persones, tant a títol individual com en representació d’entitats locals, que van valorar les 47 aportacions considerades vàlides durant la primera fase del procés. Mitjançant una dinàmica de treball col·lectiu es va establir la classificació definitiva de les iniciatives.
Durant aquest estiu, els serveis tècnics municipals elaboraran la definició tècnica i el cost de cadascun dels projectes abans que s’obri la fase de votació, prevista per a la tardor. El procés serà tant telemàtic com presencial i hi podran participar totes les persones empadronades a Solsona majors de 16 anys.
Millores al riu Negre i a l’accessibilitat
Entre les iniciatives millor valorades també destaquen diverses actuacions vinculades a l’entorn del riu Negre. Les tres propostes empatades en puntuació plantegen potenciar el valor ecològic i educatiu de l’espai entre les basses naturalitzades de l’estació depuradora i el parc de la Mare de la Font, restaurar murs de pedra seca i millorar el drenatge del camí, així com impulsar un itinerari de descoberta del patrimoni hidràulic i cultural relacionat amb l’aigua.
Les actuacions finalistes també inclouen completar un tram de vorera a l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre, instal·lar una pèrgola tèxtil al parc infantil del carrer del Turb, a la Creu de Sant Joan, i diverses millores en matèria d’accessibilitat, amb l’eliminació de barreres arquitectòniques i l’adaptació de passos de vianants.
La relació es completa amb la substitució dels panots més deteriorats per paviments antilliscants en diversos punts del municipi i amb un pla de reparació dels carrers i camins més malmesos mitjançant reg asfàltic, prioritzant les actuacions segons criteris tècnics.
Un cop els serveis municipals hagin definit el pressupost i la viabilitat de cadascuna de les iniciatives, l’Ajuntament farà pública tota la informació abans de la votació definitiva, que determinarà quins projectes s’executaran dins aquesta nova edició dels pressupostos participatius.