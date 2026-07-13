El Solsonès analitza un nou transport públic comarcal
El Consell encarrega un estudi sobre la viabilitat d’un servei flexible adaptat a les necessitats dels municipis
El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat adherir-se a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) amb l’objectiu de reforçar les polítiques de transport públic i buscar noves solucions per millorar els desplaçaments a la comarca. L’acord permetrà que l’entitat assessori tècnicament el Consell en futurs projectes de mobilitat.
El primer pas d’aquesta col·laboració ja està en marxa. El Consell ha encarregat un estudi per analitzar la viabilitat d’implantar un servei de transport flexible que doni resposta a les necessitats dels municipis del Solsonès. El treball serà elaborat per l’AMTU en coordinació amb la Direcció General de Transports de la Generalitat.
L’AMTU és una entitat que agrupa actualment 146 ens locals catalans, entre ajuntaments, consells comarcals, una mancomunitat i una entitat municipal descentralitzada. En conjunt, representa prop de tres milions d’habitants i dona cobertura a un volum anual de gairebé 42 milions de viatgers en serveis urbans.
Entre les funcions principals de l’associació hi ha el suport tècnic i jurídic als seus membres, amb l’elaboració de plans de millora de la mobilitat, estudis de demanda, anàlisis econòmiques, auditories i projectes per implantar nous serveis de transport, tant urbans com interurbans o a demanda.
La presidenta de l’AMTU, Mar Molina, ha assegurat que l’objectiu és treballar conjuntament amb el Consell Comarcal per avançar cap a una mobilitat «més equitativa i adaptada a les necessitats dels ciutadans», incrementant l’oferta de transport públic per facilitar els desplaçaments quotidians, ja sigui per motius laborals, d’oci o per fer gestions.
Un model basat en el transport a demanda
L’AMTU és una de les entitats catalanes amb més experiència en la implantació de serveis de transport a demanda. Disposa de la plataforma Flexitransport, que permet configurar rutes en funció de les reserves i les necessitats de cada territori, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos disponibles i adaptar el servei a zones amb baixa densitat de població.
A més, l’associació compta amb una oficina d’atenció ciutadana que gestiona les reserves telefòniques i ofereix suport als usuaris dels serveis.
Amb aquesta adhesió, el Consell Comarcal del Solsonès s’incorpora a una xarxa d’ens locals que treballen conjuntament per millorar la mobilitat i defensar els interessos dels municipis davant les administracions competents en matèria de transport públic.
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