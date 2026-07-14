Papers per a tothom: un projecte garanteixen la inserció laboral al Solsonès
El programa amb Consell Comarcal, Fundació Volem Feina i Amisol combina contractació, formació i acompanyament per facilitar la regularització de persones migrades
El Consell Comarcal del Solsonès, la Fundació Volem Feina i Amisol han sumat esforços per impulsar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat a través del Programa Treball i Formació – Línia ACOL 2025. La iniciativa, promoguda pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançada per la Unió Europea, ha permès la contractació de cinc persones migrades extracomunitàries en situació administrativa irregular durant un període de dotze mesos.
L'objectiu del programa és facilitar la inclusió social i laboral d'aquest col·lectiu mitjançant una fórmula que combina experiència professional, formació específica i un seguiment personalitzat. A més de proporcionar una primera oportunitat laboral, el projecte contribueix a afavorir el procés de regularització administrativa dels participants i a reforçar les seves competències personals, socials i lingüístiques.
Les cinc persones contractades s'han incorporat a diferents serveis de la comarca. Dues treballen al Consell Comarcal del Solsonès fent tasques de manteniment; dues més desenvolupen la seva activitat a Amisol, donant suport al Centre Especial de Treball en les seccions de serradora i fabricació de palets; mentre que la cinquena persona ha estat incorporada per la Fundació Volem Feina, on col·labora al taller tèxtil i a les botigues de l'entitat.
Formació i acompanyament durant tot el procés
El programa no es limita a la contractació. Els participants han completat recentment un curs de 60 hores en competències digitals, impartit per l'Escola Arrels II, amb l'objectiu de millorar la seva capacitació professional i ampliar les oportunitats d'accés al mercat laboral.
Paral·lelament, cadascun dels beneficiaris rep un seguiment individualitzat per part d'un tècnic del Consell Comarcal, que els acompanya setmanalment en el seu procés d'integració laboral i social.
Les tres entitats impulsores han valorat molt positivament el desenvolupament del projecte i han destacat la importància del treball en xarxa per donar resposta a les necessitats socials i laborals del territori.
El programa posa de manifest el paper de la cooperació entre administracions públiques i entitats socials per generar noves oportunitats de feina, reduir les desigualtats i avançar cap a una comarca més inclusiva, oferint eines perquè les persones participants puguin assolir una major autonomia i una plena integració en la societat.
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