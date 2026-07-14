Sant Llorenç de Morunys reactiva la campanya contra els excrements de gos al carrer
Davant la persistència de la brutícia a la via pública l'Ajuntament recorda que les infraccions poden comportar sancions de fins a 500 euros i demana més civisme als propietaris de mascotes
L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha reactivat la campanya de sensibilització per combatre les defecacions i els orins de gossos a la via pública davant la persistència d'actituds incíviques per part d'alguns propietaris de mascotes. El consistori lamenta que, malgrat les accions informatives impulsades els darrers anys i la col·locació de cartells arreu del municipi, els problemes continuen sent habituals en diversos punts del poble.
Segons recorda el consistori, el nucli antic continua acumulant parets i racons embrutats per les miccions dels animals, mentre que també s'han detectat casos de propietaris que passegen els gossos deslligats, fet que genera molèsties entre el veïnat.
L'Ajuntament insisteix que aquests comportaments incompleixen l'ordenança municipal i poden ser objecte de sancions econòmiques. La multa és de 150 euros en cas de primera infracció i pot arribar als 500 euros en cas de reincidència.
A més de recordar les obligacions dels propietaris, el consistori demana la col·laboració ciutadana perquè comuniqui els comportaments incívics que pugui observar. Les notificacions es poden fer per correu electrònic i, segons el cartell informatiu, qualsevol dada aportada pot ajudar a identificar els responsables.
La campanya recupera també el lema que ja es va impulsar l'any 2023: «Si estimes la teva mascota, fes-li cas i porta-la a la natura, evita portar-la pel poble, ja que les defecacions i els orins embruten la via pública». Amb aquest missatge, el consistori vol conscienciar tant els veïns com els visitants sobre la necessitat de mantenir nets els carrers i preservar la bona convivència.
L'Ajuntament confia que la reactivació de la campanya contribueixi a reduir aquestes conductes i adverteix que, si la situació no millora, es podrien adoptar mesures més contundents per garantir el civisme i el respecte per l'espai públic.
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