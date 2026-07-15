Joventut Solsonina celebra quinze anys: "el nostre repte ara és projectar-nos com una entitat que treballa per a tota la ciutat"
L'associació, que viu a partir d'avui el Cap de Setmana Jove, ha passat de quatre membres a una trentena i ha esdevingut una de les ànimes de Solsona
L'entitat Joventut Solsonina travessa el moment de més força de la seva història. L'entitat, que actualment agrupa 28 joves d'entre 17 i 25 anys, es reivindica com una de les ànimes del teixit associatiu de Solsona i afronta una etapa amb el repte de reforçar la seva projecció més enllà del públic juvenil. "Ens diem Joventut Solsonina, però la filosofia que volem potenciar ara és que som el jovent qui organitzi activitats per a tota la ciutat. No volem fer només coses de joves per als joves, sinó propostes que englobin persones de moltes edats i generin moviment a Solsona", explica Pau Subirà, membre de l'entitat.
El creixement de l'associació ha estat constant des de la seva creació. "Vam començar sent quatre o cinc persones i, al llarg d'uns quinze anys, hem anat creixent fins a arribar als 28 membres actuals. Probablement és el moment en què hem tingut més gent implicada", destaca Subirà.
L'entitat reuneix joves amb perfils i trajectòries diverses, molts dels quals també participen en altres associacions de la ciutat. Segons Subirà, aquesta pluralitat és una de les seves principals fortaleses. "Tots venim d'entitats i grups diferents. Això aporta sensibilitats molt diverses i fa possible organitzar activitats molt variades al llarg de l'any."
La Joventut Solsonina també manté vincles amb altres col·lectius juvenils de la comarca i organitza autobusos perquè els joves de Solsona puguin participar en festes majors "al final ens coneixem tots i ens agrada col·laborar amb les entitats joves del territori", assenyala.
L'organització interna es basa en un model assembleari i horitzontal. Els membres treballen distribuïts en una desena de comissions, la majoria vinculades a cadascun dels actes que impulsa l'entitat, a més d'altres de permanents dedicades a àmbits com la comunicació, el disseny o la gestió del material. Les diferents comissions es reuneixen periòdicament i, cada quinze dies, celebren una assemblea general on es posen en comú les propostes i es prenen les decisions. "Hi ha els càrrecs que exigeix la constitució de l'entitat, però totes les decisions passen per la reunió general i es prenen entre tots", explica.
L'entitat no cobra quota incorpora nous voluntaris en funció dels projectes que té en marxa. "Quan detectem que necessitem més mans per tirar endavant alguna iniciativa, busquem persones que puguin encaixar amb la manera de treballar de l'associació."
Subirà es mostra optimista sobre el futur del col·lectiu. "Creiem que hi ha molt recorregut. El present és fort i pensem que també ho serà el futur perquè hi ha molta gent implicada i moltes ganes de continuar fent créixer el projecte."
Un cap de setmana jove renovat
La bona salut de l'entitat també es reflecteix en la resposta que està obtenint la programació del Cap de Setmana Jove, que aquest any arriba amb una renovació important després d'una edició anterior que no va assolir les expectatives de participació.
"Hem replantejat pràcticament tota la programació i, de moment, la resposta està sent molt positiva", afirma Subirà. Entre les novetats hi ha l'ampliació del nombre de dies d'activitats, amb l'objectiu d'arribar a públics més diversos.
La programació arrenca amb un espectacle de Quim Masferrer i incorpora, com a principal novetat, una festa a les piscines municipals amb música en directe. El divendres es manté el torneig esportiu i el sopar popular, que compta amb la col·laboració de les carnisseries de Solsona.
El dissabte concentrarà els actes centrals de la celebració amb un esmorzar, un dinar de retrobament amb persones que han format part de l'entitat al llarg dels anys i els col·laboradors, abans de donar pas a la programació festiva habitual de la tarda i el vespre. "És el dia gran de la celebració i també una manera de reconèixer totes les persones que han contribuït a fer créixer la Joventut Solsonina", conclou.
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