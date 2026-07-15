Un sorteig solidari a Solsona recapta fons per la gestió de les colònies de gats
Els fons es destinaran a cobrir les despeses d’alimentació i atenció veterinària dels felins que gestiona l’entitat, que afronta un estiu marcat per la saturació de les llars d’acollida i l’arribada de nous casos.
L’Associació de Defensa dels Animals de Solsona (ADAS) ha posat en marxa un sorteig solidari amb l’objectiu de recaptar fons per continuar atenent les colònies de gats del municipi i fer front a les despeses derivades de la seva gestió.
L’entitat explica que cada dia té cura de gats que viuen tant a les instal·lacions de la protectora com a les diferents colònies controlades que gestiona. A més, assegura que de manera constant arriben nous animals que també requereixen alimentació, atenció veterinària i una oportunitat per millorar la seva qualitat de vida.
Els diners que s’obtinguin amb aquesta iniciativa es destinaran íntegrament a cobrir les despeses d’alimentació, desparasitacions, esterilitzacions i tractaments veterinaris dels gats que atén l’associació.
Tatuatges i lot de la protectora
El sorteig compta amb dos premis. El primer consisteix en dos mini tatuatges per a una mateixa persona, valorats en 120 euros i cedits per Golden Dog Tattoo. El segon premi és un lot solidari de la protectora.
Per participar-hi, les persones interessades poden fer una transferència amb l’import que desitgin aportar. L’associació ha establert que una aportació de 5 euros equival a una participació; 10 euros, a tres participacions, i 20 euros, a set participacions.
La campanya arriba en un moment especialment complicat per a l'entitat. Amb l'arribada dels mesos d'estiu, els voluntaris alerten que la capacitat d'acollida està completament esgotada i que cada vegada és més difícil trobar famílies disposades a oferir una llar temporal als gats que són rescatats del carrer.
En aquests moments, l'associació té al seu càrrec una dotzena de felins amb necessitats molt diverses. Entre ells hi ha una gata amb tres cries, diversos animals que requereixen tractaments mèdics i altres que han estat abandonats recentment. Aquesta situació obliga els voluntaris a acollir molts dels animals als seus propis domicilis, una solució que asseguren que ja no és viable a llarg termini per la manca d'espai.
Un dels casos que més preocupa l'entitat és el d'una gata diagnosticada de leucèmia felina. L'animal, que va ser localitzat al carrer amb un collar, fa més d'un any que espera una adopció. A causa de la malaltia, no pot tornar a viure en una colònia felina pel risc de transmissió a altres gats, però fins ara tampoc ha trobat cap família que decideixi fer-se'n càrrec.
L'entitat assenyala que, entre els voluntaris que s'encarreguen de les colònies felines i els que col·laboren en les tasques de rescat i acollida, una desena de persones vetllen actualment pel benestar dels gats. Davant la manca d'espai, l'associació apel·la a la col·laboració de la ciutadania perquè més persones s'ofereixin a acollir animals de manera temporal. Des de l'entitat remarquen que no es tracta necessàriament d'una adopció definitiva, sinó d'una ajuda puntual que permet cuidar els gats, especialment els cadells, fins que troben una família.
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