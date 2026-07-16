Claret celebrarà el mil·lenari amb una edició especial de la Vesprada entre patrimoni, rutes i música
El petit nucli al terme de Torà, documentat des de l'any 1026, commemorarà els mil anys d'història el 28 d'agost amb una jornada festiva oberta a tothom
El poble de Claret, al municipi de Torà, viurà aquest estiu una celebració excepcional. Coincidint amb la commemoració del seu mil·lenari, els veïns han preparat una edició especial de la Vesprada de Claret, una cita que el pròxim 28 d'agost combinarà patrimoni, natura, gastronomia i música per recordar els mil anys d'història d'aquest nucli del Solsonès.
La jornada començarà amb diverses rutes per descobrir l'entorn i el llegat històric del poble i continuarà amb un sopar popular i actuacions de música en directe, en una trobada que vol reunir tant els veïns habituals com els nombrosos estiuejants i persones vinculades a Claret.
La commemoració pren un significat especial perquè el primer document conegut que esmenta el poble data de l'any 1026. Aquell text fa referència al castell de Claret, del qual avui només es conserven algunes restes molt malmeses al punt més elevat del nucli. Més d'un segle després, el 1139, apareix documentada l'església i també Bernat de Claret com a senyor del castell, membre d'un llinatge que va participar en la reconquesta dels territoris de la Segarra i l'Urgell, tal com recull la historiografia municipal.
Malgrat comptar avui amb una població molt reduïda —la majoria de les cases són segones residències de famílies vinculades a Torà—, Claret conserva patrimoni medieval. L'església de Santa Maria, construïda al segle XII, és un dels seus principals atractius. El temple romànic, d'una sola nau i absis semicircular, conserva una làpida funerària del segle XIII amb inscripcions llatines dedicada a un infant, així com tres antics sarcòfags de pedra encastats al mur de l'antic fossar, probablement relacionats amb els antics senyors feudals del lloc.
Situat a uns set quilòmetres de Torà, als contraforts de la serra de Pinós i a 640 metres d'altitud, el poble s'ha mantingut al llarg dels segles com un petit enclavament rural que ara vol aprofitar la celebració dels mil anys per reivindicar la seva història i donar a conèixer el seu patrimoni.
La Vesprada del 28 d'agost es presenta com una oportunitat per redescobrir un dels nuclis més antics del municipi i celebrar una efemèride poc habitual: mil anys d'història documentada d'un poble que, malgrat la seva petita dimensió, continua mantenint viu el seu passat.
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