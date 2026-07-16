Les tempestes provoquen 2 focs de llamp en zones de difícil accés al Solsonès i l'Alt Urgell
Els Bombers han treballat aquest matí en dos focs a Odèn i un a Ogern
Les tempestes que entren per l'oest venen acompanyades de llamps i ja s'han rebut diversos avisos de focs de llamp a la zona del Pirineu i Prepirineu. Per això, els Bombers de la Generalitat han enlairat un helicòpter bombarder amb membres del GRAF a bord per detectar i actuar en aquests incendis, alguns en zones inaccessibles.
Ha estat el cas d'Odèn, on s'ha vist un d'aquests incendis a les 9.33 hores, que ara mateix ja es troba en fase de control. Però a Odèn mateix se n'ha avisat d'un altre a les 11.51, prop de la carretera L-401. En tots dos focs hi treballen 2 dotacions de Bombers. Per altra banda, a l'Alt Urgell, a Ogern, també s'ha detectat una columna de fum procedent d'un llamp, que també ha estat controlada des de l'aire pels Bombers.
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