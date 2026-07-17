El Consell Comarcal del Solsonès reforça l'àrea d'Ensenyament amb la incorporació d'una nova tècnica
La nova treballadora assumirà el seguiment del transport escolar, el menjador, la gestió d'ajuts i la coordinació amb els centres educatius de la comarca
El Consell Comarcal del Solsonès ha reforçat l'àrea d'Ensenyament amb la incorporació d'una nova tècnica d'Educació. L'ens destaca que aquesta incorporació permetrà consolidar la gestió dels serveis educatius que presta a la comarca i millorar la coordinació amb els diferents agents implicats.
La nova tècnica treballarà de manera coordinada amb els centres educatius, els ajuntaments i les administracions del territori per fer el seguiment dels principals serveis que depenen del Consell Comarcal. Entre les seves funcions hi haurà la supervisió del transport escolar i del menjador escolar, així com la gestió d'ajuts i subvencions, la tramitació d'expedients administratius i el suport tècnic als diferents equips educatius.
Amb aquest reforç, el Consell Comarcal del Solsonès vol continuar millorant el funcionament d'una àrea considerada estratègica per garantir l'accés als serveis educatius a tots els municipis de la comarca, especialment en un territori amb una important dispersió geogràfica.
L'ens comarcal assenyala que aquesta incorporació respon a la voluntat de continuar oferint uns serveis escolars pròxims, eficients i adaptats a les necessitats de les famílies i de la comunitat educativa, reforçant la coordinació entre les diferents administracions i els centres docents.
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