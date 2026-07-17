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Solsona en família: una tarda de contes a la Font del Corb

Una nova cita del programa Freqüència de barri ofereix l'espectacle 'La casa del vent' amb la narradora Sherezade Bardají

La narradora Sherezade Bardají en una sessió de contes

La narradora Sherezade Bardají en una sessió de contes / ARXIU PARTICULAR

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

Els contes tornaran aquest divendres als barris de Solsona amb una nova proposta de Freqüència de barri, el cicle que apropa activitats culturals als veïnats de la ciutat. La sessió començarà a les set de la tarda al parc infantil del camí de la Font del Corb i anirà a càrrec de la narradora Sherezade Bardají, que presentarà l'espectacle La casa del vent.

La proposta convida el públic familiar a endinsar-se en un univers ple de fantasia a través d'un personatge que "vola sense ales, parla sense boca i camina sense peus", en una nova sessió del programa de rondalles a l'aire lliure que es desenvolupa durant els mesos d'estiu.

L'activitat està coorganitzada per la regidoria de Drets Socials, a través dels Serveis Socials, i la Biblioteca Carles Morató. L'objectiu és portar la cultura als barris, afavorir la relació entre els diferents veïnats i fomentar l'interès dels infants per la lectura i la narració oral, alhora que es dona a conèixer el servei que ofereix la biblioteca municipal.

La participació és gratuïta. A més, els infants que completin almenys tres activitats del cicle i reuneixin els segells corresponents al passaport que distribueix la Biblioteca Carles Morató optaran al sorteig d'entrades al parc d'atraccions del Tibidabo i d'un lot de llibres.

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Amb aquesta iniciativa, Solsona continua apostant per acostar la programació cultural als espais quotidians dels barris i convertir places i parcs en escenaris de trobada, joc i descoberta a través dels contes.

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