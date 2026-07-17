Solsona viu les nits d'estiu amb aires de revetlla
La plaça del Camp es consolida un any més com el punt de trobada per gaudir de concerts a la fresca cada dissabte fins al 22 d'agost
Quan el sol s'amaga i la calor afluixa, la plaça del Camp de Solsona recupera un dels rituals més esperats de l'estiu. Les revetlles musicals, una cita ja consolidada al calendari estiuenc de la ciutat, tornen a convertir els dissabtes a la nit en un espai de trobada per a veïns i visitants, que aprofiten la fresca per sortir al carrer i gaudir de música en directe en un ambient distès.
Impulsat per la regidoria de Cultura, el cicle va arrencar a principis de juliol amb l'actuació d'Stresband i ja ha vist passar també Marc Anglarill. Ara, però, encara queda bona part de la programació, amb sis vetllades més que s'allargaran fins a la recta final d'agost.
La pròxima cita serà aquest dissabte, 18 de juliol, amb Joan Vilandeny, que actuarà a partir de dos quarts d'onze de la nit. Una setmana després, el 25 de juliol, serà el torn de Crystal, que tancarà la programació del mes.
L'agost mantindrà el mateix format i portarà quatre noves actuacions. El Duo Caramelo obrirà el mes l'1 d'agost, mentre que el dia 8 pujarà a l'escenari Raül. La revetlla del 15 d'agost anirà a càrrec d'Elisabeth Majoral i el cicle es clourà el 22 d'agost amb Pep i M. José Músics, encarregats de posar el punt final a gairebé dos mesos de música a la fresca.
Totes les actuacions són gratuïtes i comencen a dos quarts d'onze de la nit. En cas de pluja, els concerts es traslladaran a la sala polivalent, excepte el programat per al 18 de juliol, que manté un funcionament diferent.
Les revetlles formen part de les activitats d'estiu que busquen donar vida als espais públics de Solsona durant els mesos de més bon temps. Sense grans escenaris ni formats multitudinaris, el cicle manté l'essència de les nits d'estiu als pobles i ciutats: música en directe, conversa, terrasses i un ambient tranquil que any rere any converteix la plaça del Camp en un dels punts neuràlgics de l'estiu solsoní.
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