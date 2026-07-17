El solsoní Carles Freixes serà el representant de l'Església a la Junta de Museus de Catalunya
L'actual director del museu de Solsona ha estat nomenat pels bisbes el seu representant a l'òrgan que assessora el govern de la Generalitat
Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya han nomenat el solsoní Carles Freixes Codina, director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, com a representant a la Junta de Museus de Catalunya. L'acord dels religiosos es va prendre en l'última reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), que es va celebrada els dies 8, 9 i 10 de juliol de 2026 a la Seu d’Urgell.
La Junta de Museus de Catalunya és el màxim òrgan col·legiat de participació, assessorament i consulta en matèria museística del país. Entre les seves funcions principals hi ha la d'"assessorar el Govern de la Generalitat en les polítiques museístiques, impulsar la coordinació entre les institucions que gestionen el patrimoni museístic i intervenir en els processos d’acreditació i avaluació dels museus", segons han explicat fonts dels bisbat solsoní.
Està integrada pel Ple i la Comissió Executiva, i hi són representades les principals institucions vinculades al sistema museístic català, entre les quals la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Parlament de Catalunya, les entitats locals, l’Institut d’Estudis Catalans, els museus nacionals i l’Església.
En qualitat de representant designat per la Conferència Episcopal Tarraconense, Carles Freixes formarà part del Ple de la Junta de Museus de Catalunya com a vocal en representació de l’Església catòlica, aportant la seva experiència en la gestió i la preservació del patrimoni cultural eclesiàstic.
Freixes ha explicat a Regió7 la satisfacció que li ha creat el nomenament. "Estic molt content i agraït que m’hagin escollit membre de la Junta de Museus", ha declarat i ha assegurat que "és un honor poder formar part des de la direcció del Museu de Solsona".
"La voluntat és aportar tot allò que sigui possibles de la nostra experiència en els museus diocesans i des del treball fet al territori, en definitiva aportar el granet de sorra per ajudar a conservar, protegir i donar valor al patrimoni de Catalunya", ha indicat parlant del seu futur com a representant de l'Església a la junta catalana dels museus.
La Diòcesi de Solsona ha emès un comunicat en què "valora molt positivament aquest nomenament, que reconeix la trajectòria professional de Carles Freixes i la tasca que el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona desenvolupa en la conservació, la recerca i la difusió del patrimoni artístic i cultural".
Freixes, arquitecte de professió, va ser nomenat director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona el 2020 en substitució de Lluís Prat.
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