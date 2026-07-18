Territori de Masies activa una nova xarxa de salut comunitària al Baix Solsonès amb activitats fins al novembre
La iniciativa ViuTM vol apropar el benestar, les cures i els hàbits saludables al món rural amb tallers, xerrades i propostes participatives
Territori de Masies ha posat en marxa una nova línia de salut comunitària al Baix Solsonès amb l’objectiu d’apropar les eines de benestar i cura personal a la població del territori. La proposta, batejada com a Línia Salut – ViuTM, desplegarà una programació estable d’activitats fins al mes de novembre en diferents municipis de la zona.
El projecte neix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats d’un entorn rural on la dispersió geogràfica, l’envelliment de la població i les dificultats d’accés a determinats serveis poden condicionar la qualitat de vida dels veïns i veïnes. La iniciativa aposta per una visió integral de la salut, que va més enllà de l’absència de malaltia i incorpora les dimensions física, emocional, mental i social del benestar.
Des de Territori de Masies remarquen també la importància de posar el focus en les cures i en les desigualtats de gènere que encara hi estan vinculades, ja que aquestes tasques continuen recaient majoritàriament sobre les dones.
La programació s’estructura en dos grans blocs. D’una banda, ViuTM oferirà durant els pròxims mesos tallers i xerrades relacionades amb la salut comunitària en diversos pobles del Baix Solsonès i el seu entorn. De l’altra, el projecte inclou la segona edició del festival ViuFest, que se celebrarà el cap de setmana del 5 i 6 de setembre a l’Observatori Astronòmic de Castelltallat.
El tret de sortida serà el pròxim 25 de juliol al Local Social d’Olius, amb dues activitats que resumeixen l’esperit de la proposta. La primera serà el taller «Llar físicament saludable. Cases com arbres per esdevenir cuidadores de vida», conduït per Sílvia Ferrer-Dalmau, que reflexionarà sobre la relació entre els espais que habitem i la nostra salut. La segona activitat serà «Cosmètica natural: aromatitzem les sals de bany», a càrrec de Pilar Casas, una proposta pràctica centrada en les cures personals des d’una mirada natural i sostenible.
A partir d’aquesta jornada, la Línia Salut desplegarà una agenda dividida en tres àmbits. ViuTM Mou-te inclourà activitats de moviment conscient i pràctiques corporals orientades a la salut integrativa, amb especial atenció al benestar emocional i la salut femenina. ViuTM Crea apostarà per disciplines artístiques com a eines d’expressió i cohesió comunitària. Finalment, ViuTM Xerrades plantejarà espais de debat sobre alimentació, sostenibilitat i diferents etapes de la vida.
Entre les propostes previstes hi haurà tallers de cosmètica natural, salut de la llar, creació amb argila, dibuix meditatiu, ioga, teatre espontani, banys de bosc o cuina amb atenció plena. També s’hi incorporaran converses sobre qüestions emergents com la relació entre la intel·ligència artificial i la salut.
Les activitats es distribuiran per diferents municipis del territori amb l’objectiu de facilitar la participació i acostar aquests recursos a la població del Baix Solsonès.
Les inscripcions ja estan obertes. El preu és de 15 euros per taller per al públic general i 12 euros per a les persones sòcies de Territori de Masies. També hi ha l’opció de participar en una jornada completa per 25 euros (20 euros per a sòcies). Les persones interessades poden contactar amb l’entitat a través del correu informacio@territoridemasies.cat
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