Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Oriol JunquerasFinal MundialUManresaLa OdiseaPi de les Tres BranquesPisos a Manresa
instagramlinkedin

El Sindicat de l'Habitatge del Solsonès crida a evitar el desnonament d'una família

L'entitat assegura que la família té adjudicat un habitatge d'emergència social des del 2024, però denuncia que encara no hi ha pogut accedir i demana aturar l'acció judicial i policial del 27 de juliol

Una concentració contra un desnonament recent a Solsona

Una concentració contra un desnonament recent a Solsona / SHS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El Sindicat de l'Habitatge del Solsonès ha fet una crida a la mobilització per intentar evitar el desnonament d'una família amb tres menors que està previst per al pròxim 27 de juliol al carrer Sant Miquel Petit. L'entitat denuncia que la família, que viu al mateix habitatge des del 2016, es podria quedar sense sostre malgrat tenir adjudicat un pis d'emergència social.

Segons ha explicat el sindicat en un comunicat, la família ha pagat el lloguer de manera regular fins a l'actualitat, però el contracte va expirar i no ha pogut trobar cap alternativa habitacional. L'entitat assegura que el 2024 se li va adjudicar un habitatge d'emergència social, però denuncia que, més d'un any després, encara no n'ha pogut prendre possessió.

El col·lectiu alerta que el desnonament podria executar-se abans que la família pugui accedir al nou habitatge, fet que, segons afirma, la deixaria temporalment sense llar.

El sindicat també ha denunciat que aquest serà el segon intent d'executar el llançament i assegura que està previst que es faci amb la presència d'unitats ARRO dels Mossos d'Esquadra.

Davant aquesta situació, el Sindicat de l'Habitatge del Solsonès ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en les accions de suport convocades amb l'objectiu d'impedir el desnonament i reclamar una solució habitacional abans que s'executi el llançament.

Notícies relacionades

L'entitat defensa que cap família hauria de quedar-se sense habitatge mentre espera poder accedir a un pis d'emergència i reivindica el dret a un habitatge digne per a totes les persones.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
  2. Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
  3. Xavier Roig, enginyer, directiu i consultor: «El turisme no és un dret social, és viatjar amb migrants explotats»
  4. Una solsonina de 10 anys, Júlia Nadal, corona el Mont Blanc i apunta tan alt com Kilian Jornet
  5. Salvador Illa, a Cardona: 'Vull agrair al Dr. Valentí Fuster el retorn que està fent de la seva saviesa a la comunitat
  6. El pensament de mossèn Armengou, més viu que mai: 'No va entendre mai el catalanisme com una passió excloent, sinó com una responsabilitat
  7. La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
  8. Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions

El Sindicat de l'Habitatge del Solsonès crida a evitar el desnonament d'una família

El Sindicat de l'Habitatge del Solsonès crida a evitar el desnonament d'una família

Així va ser l’agressió de Paredes a Eric Garcia després de la final del Mundial

Així va ser l’agressió de Paredes a Eric Garcia després de la final del Mundial

El PLATER va començar a l'Alta Cerdanya el 2019: el mirall enlluernador de Llo que anticipava el debat de les renovables

El PLATER va començar a l'Alta Cerdanya el 2019: el mirall enlluernador de Llo que anticipava el debat de les renovables

Una campanya de micromecenatge proposa convertir una botigueta històrica de Peramola en centre d'activitats i llibreria

Una campanya de micromecenatge proposa convertir una botigueta històrica de Peramola en centre d'activitats i llibreria

Joan Vila, tinent d'alcalde de Manresa: "Cal una denominació més simple i fidel de la universitat: UCC"

Joan Vila, tinent d'alcalde de Manresa: "Cal una denominació més simple i fidel de la universitat: UCC"

Imatges de la celebració de la victòria de la Roja al centre de Manresa

Imatges de la celebració de la victòria de la Roja al centre de Manresa

Una bengala provoca un incendi en un balcó de Manresa durant la celebració del Mundial d'Espanya

Temps de collita al Solsonès, temps de festa

Temps de collita al Solsonès, temps de festa
Tracking Pixel Contents