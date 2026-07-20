El Sindicat de l'Habitatge del Solsonès crida a evitar el desnonament d'una família
L'entitat assegura que la família té adjudicat un habitatge d'emergència social des del 2024, però denuncia que encara no hi ha pogut accedir i demana aturar l'acció judicial i policial del 27 de juliol
El Sindicat de l'Habitatge del Solsonès ha fet una crida a la mobilització per intentar evitar el desnonament d'una família amb tres menors que està previst per al pròxim 27 de juliol al carrer Sant Miquel Petit. L'entitat denuncia que la família, que viu al mateix habitatge des del 2016, es podria quedar sense sostre malgrat tenir adjudicat un pis d'emergència social.
Segons ha explicat el sindicat en un comunicat, la família ha pagat el lloguer de manera regular fins a l'actualitat, però el contracte va expirar i no ha pogut trobar cap alternativa habitacional. L'entitat assegura que el 2024 se li va adjudicar un habitatge d'emergència social, però denuncia que, més d'un any després, encara no n'ha pogut prendre possessió.
El col·lectiu alerta que el desnonament podria executar-se abans que la família pugui accedir al nou habitatge, fet que, segons afirma, la deixaria temporalment sense llar.
El sindicat també ha denunciat que aquest serà el segon intent d'executar el llançament i assegura que està previst que es faci amb la presència d'unitats ARRO dels Mossos d'Esquadra.
Davant aquesta situació, el Sindicat de l'Habitatge del Solsonès ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en les accions de suport convocades amb l'objectiu d'impedir el desnonament i reclamar una solució habitacional abans que s'executi el llançament.
L'entitat defensa que cap família hauria de quedar-se sense habitatge mentre espera poder accedir a un pis d'emergència i reivindica el dret a un habitatge digne per a totes les persones.
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