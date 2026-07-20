Temps de collita al Solsonès, temps de festa
L'entitat Territori de Maies convoca la Festa de la Coberta per reunir pagesia, gastronomia i cultura popular a Vallmanya i celebrar la recol·lecta de les varietats antigues de cereal i l'impuls del futur molí cooperatiu
Territori de Masies celebrarà el pròxim 24 de juliol la segona edició de la Festa de la Coberta, una iniciativa que reivindica la cultura cerealícola, la pagesia i els productes de proximitat al Baix Solsonès. La jornada tindrà lloc al Local de Vallmanya i servirà per commemorar la collita de les varietats antigues de blat que cultiven les sòcies agràries, així com per celebrar l'èxit de la campanya de mecenatge que ha de permetre impulsar un molí fariner i un obrador cooperatiu.
La proposta recupera simbòlicament la festa que tradicionalment tenia lloc després de la sega a les eres i als camps, convertint-la en un espai de trobada entre cultura, territori i alimentació. La programació combinarà activitats divulgatives amb una experiència gastronòmica basada en productes de proximitat i diverses expressions de la cultura popular.
La jornada començarà a les sis de la tarda amb una mostra de varietats antigues de blat i de les farines que se n'obtenen. Mitja hora més tard es farà un acte d'agraïment a les persones que han participat en la campanya de mecenatge i, a partir de les set, les sòcies agràries compartiran els resultats de la collita d'enguany i explicaran les característiques, usos i propietats dels cereals recuperats.
El programa continuarà amb un sopar a la fresca elaborat amb productes de proximitat i pa fet amb farina ecològica de Territori de Masies. La vetllada acabarà amb una sobretaula de cançons populars i de batre, recuperant una tradició estretament vinculada al món rural.
Amb aquesta iniciativa, Territori de Masies continua apostant per preservar el patrimoni agrícola del territori i dinamitzar el món rural a través d'un model cooperatiu basat en la sostenibilitat, la recuperació dels cereals tradicionals i la valorització dels recursos locals.
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