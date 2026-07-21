Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
El festival, que limita l'aforament per minimitzar l'impacte ecològic, combinarà música electrònica i natura en un escenari idíl·lic que promet captivar els amants dels plans de tarda
Abel Cobos / Regió7
Una proposta per gaudir de la natura d'una manera diferent. Aquest cap de setmana, el Prepirineu català es convertirà en el punt de trobada dels amants del vespreig, el tecno i els sons experimentals. En plena natura, el Port del Comte acollirà una nova edició del Paral·lel Festival, una cita que fusiona música electrònica i paisatge bucòlic per convertir-se en un dels plans més singulars de l'estiu.
Des del 2016, aquest festival manté la mateixa idea: omplir un prat verd a l'estació solsonina amb tres dies de vespreig consagrats al tecno i als sons ambientals i experimentals. Aquest any, en el seu desè aniversari, repetirà la fórmula del 24 al 26 de juliol amb un cartell cuidat fins al més mínim detall per oferir una aventura musical avantguardista entre arbres.
Un dels grans reclams d'aquest festival és que la seva programació és majoritàriament diürna. Divendres (batejat com a «pròleg»), de 18 a 3 h. Dissabte (batejat com a «història»), d'11 a 3 h. I diumenge (l'«epíleg»), d'11 a 22 h. Sí, horaris pensats per als amants del vespreig, ideals per no passar-se tot el cap de setmana encadenant ressaca rere ressaca (com passa en altres propostes del mateix gènere musical).
Una altra de les pedres angulars d'aquest festival és «allunyar-se de la massificació». Per això, compta amb un aforament molt limitat: no supera les 2.000 persones (res de cues ni multituds com passa als festivals de la capital). Asseguren que valoren la seva «atmosfera íntima», cosa que permet «comoditat per als assistents», tot i que el festival s'organitza en un ampli espai natural.
Aquest aforament reduït també serveix per mitigar l'impacte ecològic dels assistents. És l'últim pilar del festival: com que la natura del Prepirineu hi té un paper protagonista, és imprescindible correspondre-hi amb una gran consciència ecologista —tant per part de l'organització com dels assistents— i així garantir la sostenibilitat de l'espectacular entorn on se celebra. Per exemple, en altres edicions algunes de les mesures adoptades han estat repartir cendrers de butxaca i bosses per als residus, a més de garantir que el càmping no deixa empremta ambiental. Com presumeixen els seus fundadors: «Ens han arribat a dir que deixem l'esplanada més neta de com la vam trobar».
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