Pomes Biolord del Solsonès serà 'Amiga del Formatge' de la Fira de Sant Ermengol 2026
La cooperativa de fruita ecològica de muntanya rebrà el reconeixement a la mostra d’octubre
La Fira de Sant Ermengol ja ha donat a conèixer dos dels noms propis de la pròxima edició, que se celebrarà els dies 16, 17 i 18 d’octubre a la Seu d’Urgell. La cooperativa Pomes Biolord, de la Vall de Lord i el Solsonès, rebrà el reconeixement d’Amiga del Formatge, mentre que la formatgeria Mas Alba, de Terradelles, al Pla de l’Estany, serà l’elaboradora convidada d’enguany.
Les dues distincions, presentades per la regidora de Promoció Econòmica de la Seu, Gemma Tó, volen posar en valor projectes vinculats a l’artesania, la qualitat dels productes agroalimentaris, la sostenibilitat i l’economia de muntanya. Els reconeixements es lliuraran durant la celebració de la fira, a l’octubre.
Pomes Biolord rebrà el guardó Amiga del Formatge per la seva vinculació amb la mostra i per la seva contribució a crear aliances entre diferents productes del territori. La cooperativa de productors de poma ecològica de muntanya participa des de fa anys en les aules de tast de la fira, on les seves pomes acompanyen els formatges artesans del Pirineu.
El reconeixement vol destacar també els valors compartits entre els productors de pomes i els mestres formatgers, com l’aposta per l’economia de muntanya, el respecte pel territori i la preservació del món rural. «Hem volgut obrir la mirada perquè tots sabem que un gran formatge adquireix una dimensió encara més màgica quan s’acompanya bé», ha assenyalat Gemma Tó, que ha definit Pomes Biolord com un projecte amb «la mateixa ànima i la mateixa lluita» que els elaboradors formatgers del Pirineu.
La formatgeria convidada serà Mas Alba, una explotació familiar de Terradelles que enguany celebra els vint anys d’activitat en l’elaboració de formatges. La seva elecció s’ha fet mitjançant un sorteig organitzat per l’Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà (ACREFA) entre les seves formatgeries associades.
Mas Alba elabora set varietats de formatge amb llet crua procedent de les prop de 300 cabres murciano-granadines que cria a la mateixa explotació. La trajectòria de la formatgeria representa el model de petita explotació familiar i d’elaboració artesanal que la Fira de Sant Ermengol vol reivindicar.
La presència de Mas Alba servirà també per posar el focus en el futur de les explotacions familiars i en la necessitat de garantir el relleu generacional al món rural. «Darrere de cada formatge hi ha una família, un ramat, un paisatge i moltes hores de dedicació», ha remarcat la regidora, que ha defensat la necessitat de reconèixer la feina d’aquestes petites explotacions.
La Seu d’Urgell acollirà la Fira de Sant Ermengol els dies 16, 17 i 18 d’octubre. La 2026 serà una edició que reforçarà també el reconeixement al paper de les dones en aquest sector, amb la figura de la formatgera com a imatge emblemàtica del certamen. El símbol vol reivindicar el protagonisme femení en la preservació d’un ofici estretament relacionat amb la ramaderia, el territori i la tradició formatgera.
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