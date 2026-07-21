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Riner estrena una estació meteorològica automàtica integrada en la xarxa estatal

L'equipament, finançat amb fons europeus Next Generation, forma part d'un projecte que ha permès instal·lar 120 noves estacions meteorològiques

La nova estació metereològica de Riner

La nova estació metereològica de Riner / AEMET

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Miquel Spa

Miquel Spa

Riner

Els solsonins disposen d'una nova eina per conèixer amb més precisió el temps que fa a la comarca. El municipi de Riner disposa des d'aquest mes d'una nova estació meteorològica automàtica (EMA), una infraestructura que permetrà obtenir dades meteorològiques en temps real i reforçar la xarxa d'observació climàtica al Solsonès.

La instal·lació forma part d'un projecte impulsat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat amb els fons europeus Next Generation EU, que ha permès desplegar un total de 120 estacions meteorològiques automàtiques a diferents punts de l'Estat.

Aquest tipus d'equipaments registren de manera automàtica variables com la temperatura, la precipitació, la humitat, la velocitat i la direcció del vent o la pressió atmosfèrica, unes dades que són útils tant per a la predicció meteorològica com per al seguiment climàtic, la gestió d'emergències i l'activitat agrícola.

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Amb aquesta nova infraestructura, Riner amplia la cobertura de la xarxa d'observació meteorològica en una comarca on el coneixement precís de les condicions atmosfèriques és especialment rellevant per al sector agrari i forestal, així com per a la prevenció de riscos derivats dels fenòmens meteorològics.

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