Cine Sènior a Solsona: un any de pel·lícules a dos euros pels majors de seixanta-cinc anys
L'èxit de la iniciativa, que permet la gent gran assistir al Cine París per dos euros, s'allargarà una temporada més
Els espectadors majors de 65 anys podran continuar gaudint de les sessions del Cine Sènior al Cine París de Solsona gràcies a l'ampliació del programa impulsada pel Ministeri de Cultura. L'elevada participació registrada des de la seva posada en marxa ha portat l'Estat a incrementar de manera significativa la partida destinada a aquesta iniciativa.
L'Associació Amigues i Amics del Cine París, que es va sumar al programa des del primer moment, ofereix cada diumenge a les vuit del vespre entrades al preu reduït de dos euros per a les persones majors de 65 anys. La resposta del públic ha superat les expectatives inicials fins al punt que els recursos econòmics previstos inicialment es van exhaurir abans del previst.
Davant aquesta bona acollida, el Ministeri ha decidit triplicar el pressupost destinat al programa, una ampliació que permetrà mantenir les sessions bonificades, previsiblement, fins a l'estiu de l'any vinent.
Des de l'entitat que gestiona el cinema remarquen que un dels seus principals objectius és acostar el setè art a col·lectius que, per diferents motius, no freqüenten habitualment les sales de projecció. En aquest sentit, destaquen que l'oferta per a la gent gran queda reforçada amb el Cine Sènior, mentre que el públic infantil ja disposa de propostes específiques com els cicles CINC i Cinexic.
El pròxim repte de l'associació passa ara per trobar una iniciativa similar adreçada als joves d'entre 12 i 21 anys, amb la voluntat de facilitar també l'accés d'aquesta franja d'edat al cinema i fomentar nous hàbits culturals entre el públic més jove.
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