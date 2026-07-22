Els Mossos denuncien un jove de 19 anys per causar l'incendi de Pinell de Solsonès de primers de juliol
El jove ha acabat confessant que en va ser l'autor i que ho va fer de manera intencionada
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Solsona han denunciat penalment un home de 19 anys per causar un incendi forestal al nucli disseminat de Sant Climenç, a Pinell del Solsonès. El foc, que va tenir lloc el 2 de juliol, va afectar més de dues hectàrees d’alzinar i, principalment, de camp agrícola.
La investigació de les causes de l’incendi i la recopilació de testimonis dut a terme pels Agents Rurals establia com a hipòtesi principal un foc intencionat, ja que no hi havia indicis o vestigis de causes naturals o accidentals. Al moment dels fets no hi havia cap maquinària agrícola propera en funcionament, i la reconstrucció de propagació del foc descartava altres possibles causes accidentals. Davant d’aquesta sospita, la Unitat d’Investigació de la comissaria de Solsona va assumir el cas i va fer gestions per determinar l’autoria de l’incendi. Es van escoltar les declaracions de diverses persones que haurien passat per la zona incendiada poc abans d’iniciar-se el foc, en qualitat de testimonis.
El 14 de juliol, una d’aquestes persones que es va poder ubicar al lloc dels fets la data de l’incendi va acabar reconeixent que n’era el responsable. Els Mossos el van identificar i denunciar per un delicte d’incendi. Els investigadors han elevat les diligències al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona. El cas queda pendent de judici.
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