Solsona homenatjarà per primer cop Gaietà Ripoll en el bicentenari de la seva execució per la inquisició
L’Ajuntament recodarà el mestre solsoní, darrer condemnat per heretgia del sistema inquisitorial espanyol, amb una conferència d’Alfred Bosch i la descoberta d’una placa
Solsona retrà homenatge per primera vegada de manera institucional a Gaietà Ripoll i Pla coincidint amb el bicentenari de la seva execució. L’acte se celebra el 31 de juliol, just dos-cents anys després de la mort del mestre solsoní, que va ser condemnat per heretgia per la Junta de Fe i és considerat l’última víctima del sistema inquisitorial espanyol.
La commemoració, organitzada per l’Ajuntament, començarà a les set de la tarda a la sala cultural del consistori amb una conferència de l’escriptor Alfred Bosch, autor de la novel·la Inquisitio, publicada ara fa vint anys i guardonada amb el Premi Prudenci Bertrana el 2006. Bosch aborda la trajectòria de Ripoll, el context polític i religiós en què va ser perseguit i els valors vinculats a la seva figura.
Després de la conferència, els assistents es desplaçaran fins al carrer de Sant Pau, on es descobrirà una placa commemorativa a l’indret on hi havia hagut el col·legi dels escolapis. L’historiador Nil Boix Besora, que ha participat en la recerca i contextualització de la figura de Ripoll i dels seus vincles amb Solsona, intervindrà abans de la descoberta. L’acte es tancarà amb una actuació musical de la violoncel·lista Laura Juanco i el guitarrista Javier Juanco.
La commemoració arriba després que el consistori hagi plantejat reparar el que considera un silenci institucional envers una de les figures històriques nascudes a Solsona amb més projecció internacional. El Ple municipal té previst aprovar el dia abans una moció de reconeixement institucional que reivindica Ripoll com un referent de la llibertat de consciència, el lliurepensament i la defensa d’una educació crítica i allunyada del dogmatisme.
«Solsona té un deute històric amb la figura del mestre Gaietà Ripoll», assenyala el regidor de Cultura, Albert Colell, que recorda que fins ara la ciutat natal del mestre no li havia dedicat cap reconeixement institucional. L’Ajuntament vol, d’aquesta manera, recuperar la seva memòria i reivindicar els valors associats al seu llegat.
Un mestre perseguit per les seves idees
Gaietà Ripoll va néixer a Solsona l’any 1778, fill del daurador Miquel Ripoll, originari de la Seu d’Urgell, i de Teresa Pla, procedent d’una família menestral de la ciutat. Va créixer al nucli antic i es va formar amb els pares escolapis. Després de participar en la Guerra del Francès i passar diversos anys empresonat a França, va entrar en contacte amb les idees de la Il·lustració, que van influir en la seva concepció de l’educació i de la llibertat de pensament.
Posteriorment es va establir a Russafa, aleshores municipi independent de l’Horta de València, on va exercir de mestre en una escola pública. La seva manera d’entendre l’ensenyament, basada en la raó i el respecte a la consciència individual, el va situar en el punt de mira durant la restauració absolutista de Ferran VII.
Processat per la Junta de Fe i acusat d’heretgia, Ripoll va ser executat el 31 de juliol de 1826 després de mantenir les seves conviccions. La seva mort va tenir ressò internacional i va convertir la seva figura en un símbol de la defensa de la llibertat de consciència i de la separació entre l’Església i l’Estat.
Malgrat que la memòria del mestre solsoní ha estat reivindicada durant anys a València i per entitats vinculades al lliurepensament, Solsona no li havia dedicat fins ara cap reconeixement institucional. El bicentenari de la seva execució serveix ara per recuperar aquesta figura i reivindicar-ne el llegat.
La commemoració tindrà continuïtat els pròxims mesos amb noves activitats de divulgació històrica. Entre les iniciatives previstes hi ha la difusió de la recerca de Nil Boix i una sessió del club de lectura radiofònic dedicada, després de l’estiu, a Inquisitio, amb l’objectiu d’aprofundir en la trajectòria de Ripoll i mantenir viva la memòria d’un personatge que continua vinculat al debat sobre la llibertat de pensament, l’educació i la consciència individual.
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