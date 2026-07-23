Els llogaters de 37 pisos protegits de Solsona s’organitzen contra l’augment dels preus i la pèrdua de la protecció oficial
Els veïns dels habitatges del carrer Alcalde Moles reclamen negociar amb la propietat per garantir contractes estables i evitar que cap família hagi d’abandonar el seu pis
Els veïns de 37 habitatges de protecció oficial de lloguer situats als números 16, 18 i 20 del carrer Alcalde Moles de Solsona s’han organitzat a través del Sindicat d’Habitatge del Solsonès per reclamar unes condicions de lloguer estables i adaptades a la situació econòmica de les famílies residents. Les llogateres denuncien que la propietat ha aplicat una política de gestió que, segons asseguren, ha incrementat la inseguretat dels contractes i ha generat incertesa entre les famílies que viuen als immobles.
Els tres blocs són propietat de l’empresa PEJORCAMO SL, segons exposen les veïnes, i els 37 pisos van ser qualificats com a habitatges de protecció oficial entre els anys 2004 i 2005. D’acord amb la informació facilitada per les residents, aquests habitatges perdran aquesta qualificació entre els anys 2029 i 2030, moment en què podran passar al mercat privat.
Les llogateres situen l’origen de l’actual conflicte en el canvi de mans de l’empresa propietària, que es va produir el febrer d’aquest any. Segons expliquen, el canvi de titularitat ha anat seguit d’un canvi en la gestió dels habitatges i d’un augment de la tensió entre la propietat i les famílies residents.
Les veïnes asseguren que han rebut diverses comunicacions relacionades amb la renovació dels contractes i l’actualització dels lloguers. Entre les qüestions que denuncien hi ha la renovació anual dels contractes, que consideren que genera inseguretat residencial, així com l’aplicació d’increments dels lloguers fins al màxim permès legalment.
Segons el col·lectiu, cinc famílies haurien rebut comunicacions sobre la finalització del contracte i la possibilitat d’haver d’abandonar els habitatges, mentre que la resta haurien rebut advertiments en relació amb les condicions de renovació. Les veïnes també denuncien que les peticions de pròrroga extraordinària que haurien presentat durant la vigència del Reial decret llei 8/2026 no haurien estat ateses i que la informació facilitada a les famílies hauria estat, en alguns casos, contradictòria.
El col·lectiu destaca que una part important de les persones residents són pensionistes, famílies monomarentals o unitats familiars amb persones dependents, i que algunes famílies porten fins a 21 anys vivint als pisos. Per aquest motiu, consideren que qualsevol increment dels lloguers pot tenir un impacte directe sobre la seva capacitat econòmica i dificultar la permanència als habitatges.
Davant d’aquesta situació, les llogateres s’han constituït com a assemblea de veïnes en lluita dins del Sindicat d’Habitatge del Solsonès, vinculat a la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya. El seu principal objectiu és obrir una taula de negociació col·lectiva amb la propietat per aconseguir contractes estables, amb uns preus que considerin compatibles tant amb la legalitat com amb la capacitat econòmica de les famílies.
Les veïnes asseguren que, fins ara, la propietat no ha acceptat reunir-se amb elles. També afirmen que ha rebutjat una petició de reunió plantejada per l’Ajuntament de Solsona el mes de maig amb la mateixa finalitat. Davant la manca d’entesa, el col·lectiu ha anunciat que continuarà la via de l’acció col·lectiva per defensar la permanència de les famílies als habitatges.
El Sindicat d’Habitatge del Solsonès alerta, alhora, que la situació dels pisos del carrer Alcalde Moles s’emmarca en un problema més ampli d’accés a l’habitatge. L’entitat assegura que cada vegada rep més casos de famílies a les quals no se’ls renova el contracte de lloguer i que tenen dificultats per trobar una alternativa residencial. Les veïnes consideren que la situació posa de manifest la necessitat de reforçar el parc d’habitatge assequible i de garantir que la pèrdua progressiva de la protecció oficial no acabi expulsant les famílies que actualment hi resideixen.
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