El Grup de Natura del Solsonès demana el vot ciutadà per impulsar un projecte de renaturalització del riu
La proposta, seleccionada entre les deu finalistes dels Pressupostos Participatius de Solsona, preveu actuacions per millorar la biodiversitat, crear espais d'observació de fauna i reforçar el valor educatiu de l'entorn
El Grup de Natura del Solsonès ha fet una crida als veïns de Solsona perquè donin suport al projecte "Riu i Ciutat: Cuidem la natura que ens cuida" en la fase final dels Pressupostos Participatius municipals. La iniciativa ha estat una de les deu propostes més ben valorades durant la primera fase del procés i ara es jugarà el finançament definitiu a través de la votació ciutadana.
L'entitat considera que haver arribat a la fase final és fruit del suport rebut durant els darrers mesos i agraeix la implicació de totes les persones que han contribuït a difondre la proposta i a situar-la entre les candidates amb més suport.
El projecte planteja una intervenció ambiental per potenciar el valor ecològic i educatiu de l'itinerari del riu Negre entre la Mare de la Font i les basses naturalitzades. Entre les actuacions previstes hi ha la reposició i instal·lació de caixes niu per a ocells i ratpenats, així com la millora de la vegetació dels vorals amb espècies autòctones per incrementar els refugis de fauna.
La proposta també inclou el disseny i la instal·lació de senyalització pedagògica i interpretativa al llarg del recorregut per donar a conèixer el patrimoni natural i fomentar la sensibilització ambiental. A més, es preveuen actuacions de millora de l'hàbitat aquàtic, amb la creació d'illes de vegetació dins les basses naturalitzades i la incorporació d'elements que facilitin l'observació de la fauna.
Des del Grup de Natura defensen que aquestes actuacions contribuiran a incrementar la biodiversitat, afavorir la presència d'ocells, ratpenats i altres espècies, i convertir aquest espai natural en un indret de referència per a l'educació ambiental i el gaudi de la ciutadania.
La votació dels Pressupostos Participatius es farà entre els mesos de setembre i octubre i s'allargarà durant tres setmanes. Hi podran participar totes les persones empadronades a Solsona que tinguin 16 anys o més. El vot es podrà emetre de manera presencial, a través de les urnes que l'Ajuntament distribuirà en diversos punts del municipi, o bé per internet mitjançant la plataforma habilitada per al procés.
L'entitat anima ara els solsonins a participar en la votació perquè la proposta pugui executar-se i continuar avançant en la recuperació ambiental d'un dels principals espais naturals de la capital del Solsonès.
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